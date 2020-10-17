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Leonel Ximenes

Bairro recordista de Covid é o que tem mais eleitores no ES

Quase 34 mil pessoas estão aptas a votar em Jardim Camburi, o recordista também em casos do novo coronavírus

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
Jardim Camburi, o maior colégio eleitoral do Estado Crédito: Vitor Jubini
Jardim Camburi, em Vitória, tem 33.969 eleitores, sendo o bairro mais populoso do Estado nas eleições deste ano. A quantidade chega a ser mais numerosa do que a população de 59 municípios capixabas, como Domingos Martins e Conceição da Barra. Curiosamente, é o bairro no ES que tem mais casos de Covid: 2.587 com 36 óbitos (1,4% de letalidade).
As informações dos cidadãos, por região, aptos para votação já foram repassadas ao deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, que realiza reunião nesta segunda-feira (19) para discutir como será a feita a proteção ao exercício democrático.
Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Jacaraípe é o maior colégio eleitoral na Serra, com 26.837 eleitores. Já em Vila Velha, o posto está com Coqueiral de Itaparica (26.416). Cariacica, por sua vez, tem em Campo Grande a área mais populosa de aptos para votar, com 13.758.

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“Importante sabermos desses dados, até mesmo para questionar as autoridades como será feito o policiamento neste ano. É preciso preservar o total direito do capixaba”, declarou Bahiense. Na reunião desta segunda-feira (19), que será transmitida às 11h, são esperados para debater o tema representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e do Tribunal Regional Eleitoral.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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