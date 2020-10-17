Bairro recordista de Covid é o que tem mais eleitores no ES

Jardim Camburi
, em Vitória, tem 33.969 eleitores, sendo o bairro mais populoso do Estado nas eleições deste ano. A quantidade chega a ser mais numerosa do que a população de 59 municípios capixabas, como Domingos Martins e Conceição da Barra. Curiosamente, é o bairro no ES que tem mais casos de Covid: 2.587 com 36 óbitos (1,4% de letalidade).
As informações dos cidadãos, por região, aptos para votação já foram repassadas ao deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa
, que realiza reunião nesta segunda-feira (19) para discutir como será a feita a proteção ao exercício democrático.
Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)
, Jacaraípe é o maior colégio eleitoral na Serra, com 26.837 eleitores. Já em Vila Velha, o posto está com Coqueiral de Itaparica (26.416). Cariacica, por sua vez, tem em Campo Grande a área mais populosa de aptos para votar, com 13.758.
“Importante sabermos desses dados, até mesmo para questionar as autoridades como será feito o policiamento neste ano. É preciso preservar o total direito do capixaba”, declarou Bahiense. Na reunião desta segunda-feira (19), que será transmitida às 11h, são esperados para debater o tema representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e do Tribunal Regional Eleitoral.