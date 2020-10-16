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Candidato

'Faço teste para Covid-19 todos os dias e estou bem', diz Biden

Questionado se comparecerá no último debate com o presidente Donald Trump na próxima quinta-feira (22), Biden afirmou que vai participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 11:07

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 11:07

Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil
Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil Crédito: Reuters/Folhapress
O candidato democrata na disputa à Casa Branca, Joe Biden, afirmou que faz teste para Covid-19 todos os dias. "E estou bem", disse nesta quinta-feira (15), em evento com eleitores promovido pela rede ABC na Filadélfia. "Se tivesse testado positivo, não viria aqui nesta noite por respeito a todos ao redor", acrescentou Biden.
Questionado pelo moderador do evento se ele comparecerá no último debate com o presidente Donald Trump na próxima quinta-feira (22), Biden afirmou que vai participar. "Eu iria atuar no segundo debate, que seria hoje, mas o presidente decidiu cancelar."
De acordo com Biden, caso vença as eleições buscará a união do país. "O presidente (Donald Trump), com todo o respeito, tenta nos dividir para governar, é o que ele faz melhor.".
Biden afirmou que se perder as eleições vai ser professor na Universidade de Delaware e gostaria que o presidente Trump assumisse suas posições a favor da união do país e respeito à diversidade cultural americana. "Mas para ser honesto, acredito que será difícil ele aceitar esta contribuição, por tudo que ele já mostrou nos últimos anos", destacou.
O democrata foi questionado se é favorável ao aumento do número de juízes da Suprema Corte, mas respondeu que não é "grande fã da medida", pois, segundo ele, se cada presidente adotar tal postura a instituição perderia credibilidade perante à sociedade. Ele destacou que poderá ter uma posição mais clara sobre o tema depois que ocorrer o processo de votação no Senado neste mês da juíza Amy Barrett, indicada por Trump.

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