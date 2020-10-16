'Faço teste para Covid-19 todos os dias e estou bem', diz Biden

Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil Crédito: Reuters/Folhapress

O candidato democrata na disputa à Casa Branca, Joe Biden, afirmou que faz teste para Covid-19 todos os dias. "E estou bem", disse nesta quinta-feira (15), em evento com eleitores promovido pela rede ABC na Filadélfia. "Se tivesse testado positivo, não viria aqui nesta noite por respeito a todos ao redor", acrescentou Biden.

Questionado pelo moderador do evento se ele comparecerá no último debate com o presidente Donald Trump na próxima quinta-feira (22), Biden afirmou que vai participar. "Eu iria atuar no segundo debate, que seria hoje, mas o presidente decidiu cancelar."

De acordo com Biden, caso vença as eleições buscará a união do país. "O presidente (Donald Trump), com todo o respeito, tenta nos dividir para governar, é o que ele faz melhor.".

Biden afirmou que se perder as eleições vai ser professor na Universidade de Delaware e gostaria que o presidente Trump assumisse suas posições a favor da união do país e respeito à diversidade cultural americana. "Mas para ser honesto, acredito que será difícil ele aceitar esta contribuição, por tudo que ele já mostrou nos últimos anos", destacou.