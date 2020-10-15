Eleições EUA: Biden está 11 pontos à frente de Trump, aponta pesquisa

O candidato democrata à presidência Joe Biden faz campanha na Flórida Crédito: Reuters/Folhapress

O candidato democrata Joe Biden está 11 pontos à frente do presidente norte-americano, Donald Trump , a menos de três semanas da eleição presidencial dos Estados Unidos , aponta pesquisa eleitoral do Wall Street Journal com NBC News. Segundo a pesquisa nacional, Biden tem 53% da intenção de votos contra 42% de Trump. Na pesquisa anterior, realizada imediatamente após o debate presidencial, Trump estava 14 pontos atrás de Biden.

A economia foi a principal preocupação apontada pelos eleitores. Cerca de 50% dizem que estão em melhor situação do que há quatro anos, em comparação com 34% que dizem que estão em pior situação. No entanto, 58% dizem que o país está pior do que há quatro anos, em comparação com 38% que dizem que está melhor. Além disso, mais de 60% dos eleitores dizem que o país está indo na direção errada.

Sobre a pandemia do coronavírus, a maioria dos eleitores está descontente com a resposta do presidente à pandemia. Cerca de 41% aprovam o modo como ele lida com a Covid-19, enquanto 57% desaprovam. Quanto ao próprio diagnóstico de coronavírus de Trump, apenas um quarto dos entrevistados disse que o presidente estava tomando as precauções necessárias, enquanto 44% disseram que ele estava assumindo riscos desnecessários.