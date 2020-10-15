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Corrida à Casa Branca

Eleições EUA: Biden está 11 pontos à frente de Trump, aponta pesquisa

Segundo a pesquisa nacional, Biden tem 53% da intenção de votos contra 42% de Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 08:57

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:57

O candidato democrata à presidência Joe Biden faz campanha na Flórida
O candidato democrata à presidência Joe Biden faz campanha na Flórida Crédito: Reuters/Folhapress
O candidato democrata Joe Biden está 11 pontos à frente do presidente norte-americano, Donald Trump, a menos de três semanas da eleição presidencial dos Estados Unidos, aponta pesquisa eleitoral do Wall Street Journal com NBC News. Segundo a pesquisa nacional, Biden tem 53% da intenção de votos contra 42% de Trump. Na pesquisa anterior, realizada imediatamente após o debate presidencial, Trump estava 14 pontos atrás de Biden.
A economia foi a principal preocupação apontada pelos eleitores. Cerca de 50% dizem que estão em melhor situação do que há quatro anos, em comparação com 34% que dizem que estão em pior situação. No entanto, 58% dizem que o país está pior do que há quatro anos, em comparação com 38% que dizem que está melhor. Além disso, mais de 60% dos eleitores dizem que o país está indo na direção errada.
Sobre a pandemia do coronavírus, a maioria dos eleitores está descontente com a resposta do presidente à pandemia. Cerca de 41% aprovam o modo como ele lida com a Covid-19, enquanto 57% desaprovam. Quanto ao próprio diagnóstico de coronavírus de Trump, apenas um quarto dos entrevistados disse que o presidente estava tomando as precauções necessárias, enquanto 44% disseram que ele estava assumindo riscos desnecessários.
A pesquisa do Wall Street Journal com NBC News entrevistou 1.000 eleitores registrados de 9 a 12 de outubro. A margem de erro foi de 3,1 pontos porcentuais para mais ou para menos. Entre os 1.000 eleitores, 42% se identificaram como democratas e 36% como republicanos. 

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