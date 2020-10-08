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Eleições nos EUA

Debate virtual: após recusa de Trump, campanha de Biden sugere adiamento

Segundo a diretora da campanha, o democrata estava preparado para aceitar a alteração no formato, mas 'Trump claramente não quer enfrentar as perguntas sobre suas falhas diante da Covid-19 e da economia'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 18:51

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:51

Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil
Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil Crédito: Reuters/Folhapress
Depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter se recusado a participar do debate presidencial após a comissão responsável torná-lo virtual, a campanha do democrata Joe Biden sugeriu que o encontro seja adiado para o dia 22 de outubro.
Segundo comunicado divulgado pela diretora da campanha de Biden, Kate Bedingfield, o democrata estava preparado para aceitar a alteração no formato do debate, mas "Trump claramente não quer enfrentar as perguntas dos eleitores sobre suas falhas diante da Covid-19 e da economia".
O adiamento em uma semana, segundo os democratas, seria uma forma de evitar que Trump "fuja de sua responsabilidade" e de possibilitar que os eleitores "tenham a chance de fazer perguntas aos dois candidatos diretamente.
"Cada candidato presidencial desde 1992 participou desse tipo de evento, e seria uma vergonha se Donald Trump fosse o primeiro a recusar", diz o documento.

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