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Saúde

Trump promete liberação de remédios para Covid e volta a criticar China

Em vídeo publicado em sua conta oficial no Twitter, o presidente dos Estados Unidos prometeu assinar uma autorização para uso de emergência dos medicamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 15:13

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 15:13

Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tornará medicamentos para Covid-19 disponíveis imediatamente e sem custo. Em um vídeo publicado em sua conta oficial no Twitter, voltado para idosos, ele prometeu assinar uma autorização para uso de emergência. "Quero que vocês recebam o mesmo cuidado que eu recebi", disse Trump, em referência as dias em que ficou internado no hospital Walter Reed após ter contraído o coronavírus.
"Eu fui para o hospital há uma semana e estava muito doente, mas tomei os medicamentos e foi incrível", declarou o republicano. Ele também criticou a China, voltando a acusar o país asiático pela disseminação da Covid-19, e disse que Pequim "pagará um alto preço pelo que fez ao mundo".

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