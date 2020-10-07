Trump está sem sintomas há 24 horas e se sente ótimo, diz Casa Branca

Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O último boletim sobre a saúde de Donald Trump, divulgado pela Casa Branca nesta quarta-feira (7), informa que o presidente dos EUA disse aos médicos pela manhã que se sente "ótimo".

De acordo com o comunicado, assinado por Sean Conley, médico da Casa Branca, "o exame físico e sinais vitais, incluindo saturação de oxigênio e nível respiratório, permanecem estáveis e normais".

O documento diz que Trump está sem febre há mais de quatro dias e livre de sintomas nas últimas 24 horas.

Além disso, o boletim informa que o presidente não precisou receber oxigênio suplementar desde sua hospitalização, na última sexta-feira (2).