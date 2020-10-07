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Com coronavírus

Trump está sem sintomas há 24 horas e se sente ótimo, diz Casa Branca

Boletim boletim sobre a saúde de Donald Trump, divulgado pela Casa Branca informa que o presidente dos EUA está com sinais vitais estáveis e normais

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 15:55
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O último boletim sobre a saúde de Donald Trump, divulgado pela Casa Branca nesta quarta-feira (7), informa que o presidente dos EUA disse aos médicos pela manhã que se sente "ótimo".
De acordo com o comunicado, assinado por Sean Conley, médico da Casa Branca, "o exame físico e sinais vitais, incluindo saturação de oxigênio e nível respiratório, permanecem estáveis e normais".
O documento diz que Trump está sem febre há mais de quatro dias e livre de sintomas nas últimas 24 horas.
Além disso, o boletim informa que o presidente não precisou receber oxigênio suplementar desde sua hospitalização, na última sexta-feira (2).
Conley também afirma que os exames feitos em Trump nesta quarta encontraram "níveis detectáveis" de um tipo de anticorpo cuja função específica é combater o coronavírus no organismo.

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