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Imunização

Vacina para Covid-19 deve estar disponível logo depois da eleição, diz Trump

Em sua fala, Trump disse que a vacina poderia estar pronta antes da eleição, mas afirmou que 'a política se envolve', o que atrasaria um pouco o processo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 19:46

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 19:46

Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou no Twitter um vídeo nesta quarta-feira, 7, no qual fala em um jardim da Casa Branca. Trump disse que se sentia muito bem, após ter contraído Covid-19, e afirmou que uma vacina para o vírus deve estar disponível "logo depois da eleição", também ameaçando novamente a China por sua suposta responsabilidade na pandemia.
Sem usar máscara na publicação, Trump elogiou muito os medicamentos que recebeu no hospital há alguns dias, como o Regeneron. Ele disse que planeja disponibilizar esses medicamentos para todos os americanos. Trump afirmou que, para ele, as terapias são muito mais importantes do que a vacina, mas o presidente também invocou seu papel para acelerar o processo de pesquisa e aprovação do imunizante, lembrando que há várias vacinas nas etapas finais de testes.
Em sua fala, Trump disse que a vacina poderia estar pronta antes da eleição, mas afirmou que "a política se envolve", o que atrasaria um pouco o processo. Ele não explicou o que causaria esse atraso.
Além disso, Trump voltou a criticar a China. "A China pagará um grande preço pelo que fez ao nosso país e ao mundo", ameaçou, sem dar detalhes sobre eventuais retaliações.

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