Cidades do Norte do ES estão há 10 dias sem mortes por Covid-19

Os 14 municípios da região Norte do Espírito Santo já tiveram 411 mortes por causa do coronavírus desde o início da pandemia. A boa notícia é que nenhuma morte por causa da Covid-19 é registrada na região há 10 dias. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a última morte confirmada foi no dia 5 de outubro, no município de São Mateus.
Em relação ao mapa de gestão de risco feito pelo Governo do Estado, 13 das 14 cidades da região estão na classificação de risco baixo. A cidade de Montanha está na classificação de risco moderado.
Data da última morte por Covid-19:
- Ibiraçu: 20 de julho
- Mucurici: 17 de agosto
- João Neiva: 25 de agosto
- Pinheiros: 01 de setembro
- Ponto Belo: 02 de setembro
- Sooretama: 04 de setembro
- Pedro Canário: 09 de setembro
- Jaguaré: 14 de setembro
- Aracruz: 17 de setembro
- Rio Bananal: 17 de setembro
- Montanha: 25 de setembro
- Conceição da Barra: 26 de setembro
- Linhares: 02 de outubro
- São Mateus: 05 de outubro