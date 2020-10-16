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Pandemia

Cidades do Norte do ES estão há 10 dias sem mortes por Covid-19

Dados do Painel Covid-19 mostram que o último óbito por causa da doença na região foi no dia 05 de outubro, em São Mateus. Em Ibiraçu, o último confirmado foi no dia 20 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 16:47

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:47

Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu
Ibiraçu é o município que há mais tempo não registra óbitos por causa do coronavírus na região Norte Crédito: Carlos Alberto Silva
Os 14 municípios da região Norte do Espírito Santo já tiveram 411 mortes por causa do coronavírus desde o início da pandemia. A boa notícia é que nenhuma morte por causa da Covid-19 é registrada na região há 10 dias. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a última morte confirmada foi no dia 5 de outubro, no município de São Mateus.
Ibiraçu é o município que há mais tempo não registra óbitos por causa do coronavírus, o último confirmado foi no dia 20 de julho. A cidade com mais óbitos registrados é Linhares, com 133. Mucurici teve apenas duas mortes por causa da Covid-19. 
Em relação ao mapa de gestão de risco feito pelo Governo do Estado, 13 das 14 cidades da região estão na classificação de risco baixo. A cidade de Montanha está na classificação de risco moderado.

Data da última morte por Covid-19:

  • Ibiraçu: 20 de julho
  • Mucurici: 17 de agosto  
  • João Neiva: 25 de agosto
  • Pinheiros: 01 de setembro
  • Ponto Belo: 02 de setembro
  • Sooretama: 04 de setembro
  • Pedro Canário: 09 de setembro  
  • Jaguaré: 14 de setembro  
  • Aracruz: 17 de setembro
  • Rio Bananal: 17 de setembro
  • Montanha: 25 de setembro 
  • Conceição da Barra: 26 de setembro 
  • Linhares: 02 de outubro
  • São Mateus: 05 de outubro

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