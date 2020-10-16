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Saúde

OMS fará testes para avaliar outros possíveis tratamentos da Covid-19

A Organização informou que a avaliação de anticorpos monoclonais e outros medicamentos ocorre após dúvidas sobre eficácia do remdesivir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 15:41

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:41

Laboratórios farmacêuticos temem ficar sem estoque de insumos utilizados na fabricação de medicamentos
O teste chamado Solidariedade continuará, depois de ser lançado em março em 500 hospitais em 30 países Crédito: Pixabay
A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira (16) que avaliará anticorpos monoclonais e outros medicamentos antivirais em seu teste de tratamentos com potencial para enfrentar a Covid-19, depois que seu estudo revelou que o remdesivir, da Gilead, não teve impacto nas taxas de sobrevivência.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse em entrevista coletiva que o teste chamado Solidariedade continuará, depois de ser lançado em março em 500 hospitais em 30 países para avaliar a eficácia do remdesivir e vários outros medicamentos em pacientes com Covid-19.
"O teste Solidariedade ainda está recrutando cerca de 2 mil pacientes todos os meses e vai avaliar outros tratamentos, incluindo anticorpos monoclonais e novos antivirais", disse Tedros em entrevista coletiva.
O teste Solidariedade estava no foco de uma discussão desta sexta-feira entre a OMS e a Gilead, empresa norte-americana que desenvolveu o remédio remdesivir, que disse que as conclusões do teste da OMS pareciam inconsistentes com as evidências de outros estudos.

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