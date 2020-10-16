Transmissão na Grande Vitória sobe e puxa média de contágio no ES

Transmissão da Grande Vitória sobe e puxa média de contágio no estado Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual

A média da taxa de transmissão do novo coronavírus (Covid-19) da Grande Vitória aumentou nas últimas semanas e, com isso, a média de contágio no Espírito Santo também aumentou. Agora, o Estado enfrenta um efeito platô e a curva de número de casos e mortes pode voltar a aumentar nas próximas semanas.

Os dados são do boletim do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE). Na última sexta-feira (9), o Núcleo divulgou que o Estado estava com taxa de transmissão abaixo de 1 (0,82) e a Grande Vitória também (0,97). Essas taxas de contágio são referentes aos números do dia 18 ao dia 25 de setembro.

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Já a análise mais recente, divulgada na última terça-feira (13), mostrou que a Grande Vitória passou para a taxa de transmissão 1.17. O aumento impactou diretamente na taxa de contágio do Estado, agora em 1.0. O Núcleo analisou a taxa média entre dias 2 e 15 de outubro. Os municípios que constam na tabela do NIEE como Grande Vitória são: Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

A taxa de transmissão acima de 1 significa que 100 indivíduos infectados podem passar a doença para outras 100 pessoas. Quando o Estado estava com taxa abaixo de 1 (0,82), cada 100 indivíduos infectados podiam infectar cerca de 82 pessoas.

Em abril de 2020, por exemplo, a taxa estava em 3,44. Ou seja, 100 infectados eram capazes de transmitir o vírus para mais de trezentas pessoas.

Também simbolizado por Rt, o "ritmo de contágio" é um número que traduz o potencial de propagação de um vírus. Para que a doença pare de avançar de forma rápida, o Estado tenta manter os indicadores abaixo de 1.

CURVA DE CASOS PODE VOLTAR A SUBIR

De acordo com o professor Etereldes Gonçalves, membro do NIEE, a taxa de transmissão próxima de 1 significa que a curva de novos casos e mortes parou de descer. Ele completou que se o Rt ficar acima de 1 por um período de três a quatro semanas, a curva volta a subir. Hoje, segundo ele, estamos estacionados em um efeito platô.

"A taxa em torno de 1 já vem há umas três semanas anteriores da análise, estacionando em um platô alto, com média de 450 casos novos caso por dia. Vale lembrar que nossa previsão inicial era chegar a 3.700 óbitos no final de outubro. Essa alteração na tendência de descida antecipou essa marca e devemos chegar a 3.700 hoje (16), pois ontem (15) foi divulgado o número de 3.694 mortes", contou.

REGIÕES COM TAXA ACIMA DE 1