Avanços na vacina da Covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: ES se prepara para começar a vacinar população em janeiro

Talk Show CBN 2020, na manhã desta quarta-feira (14). O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o Espírito Santo está se preparando para começar a imunizar a população contra a Covid-19 em janeiro de 2021, caso até lá já haja vacina aprovada e disponível no Brasil. A declaração foi dada durante o

O evento, transmitido pela rádio CBN Vitória e mediado pela jornalista Fernanda Queiroz, abordou o tema Vacinas: o que esperar da corrida pela imunização e teve a presença de Nésio, da pós-doutora em epidemiologia Ethel Maciel e do médico e MBA em Gestão de Saúde Luis Fernando Correia.

Embora diga que não acredita que o Brasil terá vacinas em todos os bairros antes de março, Nésio garante que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está se organizando do ponto de vista da logística para iniciar a vacinação no primeiro mês de 2021. A definição dos grupos prioritários que receberão primeiro a vacina ainda será tomada.

"Sou um pouco cético de que tenhamos antes do mês de março vacina para a população nos bairros, em todos os rincões. Acho difícil. Estamos nos preparando para em janeiro estar prontos para vacinar. Estamos nos adaptando para garantir uma melhor logística em todas as regiões do Estado (...) Então, o governo do Estado tem feito todas as medidas para o momento mais precoce. Se tivermos vacina disponível em janeiro, nós estaremos pronto no Espírito Santo para vacinar em janeiro", disse o secretário.

Para garantir essa distribuição das vacinas, o secretário mencionou os investimentos do governo do Espírito Santo. "Temos dois caminhões frigoríficos para transportar as vacinas regionais. No ano passado compramos 20 câmaras frigoríficas com recursos próprios e entregamos para os municípios. Estamos adquirindo mais 40 câmaras frigoríficas para reforçar a capacidade do Estado", citou.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ministério da Saúde anunciou, na última quinta-feira (8), a previsão de 140 milhões de doses da vacina para Covid-19. A expectativa é que a população tenha acesso a partir de janeiro de 2021, após aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em um primeiro momento, as vacinas serão ofertadas pelo laboratório AstraZeneca, responsável pelo desenvolvimento da vacina de Oxford, e pelo consórcio internacional Covax Facility. Após a incorporação de tecnologia em uma segunda fase, a previsão é que a capacidade de produção seja de mais 165 milhões de doses no ano que vem.

Além dessas, outras produtoras de vacina possuem acordo com Estados brasileiros, como o laboratório chinês Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo, e a Rússia, que produz a Sputnik V.

CASOS E MORTES