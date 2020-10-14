"Povo é o culpado", diz leitor após aumento de mortes por Covid no ES

Praia do Morro, em Guarapari, ficou lotada na segunda-feira (12) mesmo com tempo nublado Crédito: Reprodução | TV Gazeta

CORONAVÍRUS

Após 18 dias, ES volta a registrar mais de 20 mortes por coronavírus (Cotidiano, 13/10). Daqui em diante os números vão aumentar ainda mais. Governo inconsequente. O povo não tem que reclamar não! Queriam tanto a liberdade? Tá aí! Agora se preparem, porque o nosso Estado não esteve e muito menos estará preparado para uma nova catástrofe já anunciada. Reabram tudo! Só verifiquem se terá covas o suficiente! (Renata Bolsoni) . Daqui em diante os números vão aumentar ainda mais. Governo inconsequente. O povo não tem que reclamar não! Queriam tanto a liberdade? Tá aí! Agora se preparem, porque o nosso Estado não esteve e muito menos estará preparado para uma nova catástrofe já anunciada. Reabram tudo! Só verifiquem se terá covas o suficiente!

Uai... não sei por que a surpresa, já era de se esperar... quer ver como as pessoas estão se preocupando, é só olhar para as praias, os shoppings, dar uma volta em Campo Grande para ver tudo aberto. Queriam o quê? O povo já não fazia isolamento quando não podia abrir, então imagina agora... ninguém está nem aí para a vida de ninguém não… (Cris Rangel)

As pessoas estão deixando de usar máscaras, aglomerando no meio da rua, em supermercados, expondo a vida de crianças e idosos sem nenhuma precaução. Na Av. Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, dá até medo de passar por lá. Então é mais do que esperada essa resposta aí. (Regina Ramos)

Ao invés de se ter uma atitude coletiva de proteção, resta a quem pode se resguardar. E resta aos que se acham imunes espalhar o vírus. Ao governo, resta sei lá o quê, talvez o desprezo. (Carlos Moura)

O povo que é o culpado, não usa máscaras e nem mantém distanciamento. Não adianta colocar culpa no governador, ele não pode fiscalizar tudo. Os comércio poderia funcionar normalmente, mas as pessoas usam o comércio para passear, aí fica difícil. (Virgilio Lacerda)

Não sei o porquê da surpresa. Praias entupidas de gente, festas para todos os lados, botecos superlotados. E o pior de tudo: 70% da população nem sequer usam a máscara. Triste realidade. Tempos tristes estarão voltando a todo vapor. (Thayná Linhares)

Infelizmente, do jeito que estava a Praia do Morro e toda a cidade de Guarapari nesse último feriado, a tendência é de mais casos. Aglomeração total. (Lucineia Freitas)

Volta às aulas: 314 escolas estaduais reabrem nesta terça com alunos no ES (Cotidiano, 13/10). Dica número 1: deixe seu filho em casa. Primeiro motivo, o transporte. Se for escolar, como manter distanciamento dentro da Topic? Se for no transporte público, os ônibus só andam lotados e com várias pessoas sem máscaras. E é possível fazer a higienização dos ônibus a cada viagem? O meu filho vai continuar com as atividades online. (Leny Shneider) . Dica número 1: deixe seu filho em casa. Primeiro motivo, o transporte. Se for escolar, como manter distanciamento dentro da Topic? Se for no transporte público, os ônibus só andam lotados e com várias pessoas sem máscaras. E é possível fazer a higienização dos ônibus a cada viagem? O meu filho vai continuar com as atividades online.

Não sei pra que tanto blá-blá-blá. O secretário deixou bem claro: só retorna para a escola a criança de família que se sinta segura. Ninguém está obrigando ir a lugar algum. Meu filho não vai e pronto, não tem conversa. (Marcos Junca)

Neste ano ano acho palhaçada a volta. Só faltam dois meses para o ano letivo acabar. Deixa esses período para as escolas se adequarem para ano que vem. Não só as escolas, mas tudo, porque esse vírus não vai sumir de um dia para o outro. A vacina também não será para agora. (Heloisa Carla Silva Soares)

Os shoppings estavam lotados de pessoas crianças e principalmente adolescentes. Ali estavam seguros? Fala sério. Acho que as escolas estão dando o melhor pra levar segurança, mantendo distância uns dos outros, usando álcool e as máscara. Parem de show. (Marcia Susi Almeida)

Praia e escola são ambientes completamente diferentes. Na praia você tem opção de procurar um cantinho, podendo curtir o sol e o mar sem ficar próximo a várias pessoas. E ficar uma hora e ir embora. Na escola você não tem como ficar tão longe das outras pessoas. O ambiente é fechado sem ventilação. Todos em um mesmo ambiente. (Paty Alvarenga)

As coisas mudaram, não podemos mais sentir o abraço caloroso dos nossos alunos, precisamos ficar de olho o tempo todo para que eles não tirem a máscara, não se abracem, não passem a mão no rosto... novos tempos... difíceis tempos!! (Sandra Cristo)

STF

André do Rap: entenda o que está por trás de decisão que soltou traficante (Cotidiano, 13/10). Coisa feia, inominável e sem sentido social foi a soltura capitaneada por habeas corpus do rei do tráfico de drogas André do Rap, acatada pelo ministro do STF Marco Aurélio Mello. É sabido que a lei deve ser seguida ao pé da letra, mas existem situações onde ela é uma faca de dois gumes. Para mim, quando ela não atende o interesse social, pondo a sociedade em rota de colisão com o crime, além de não acatada, deve ser revogada "in limine". Será que o ilustre magistrado tem conhecimento do quanto o país gastou durante seis anos na busca e captura dessa figura, para agora vê-lo novamente solto e mais uma vez fugitivo? Quanto não será gasto até a sua próxima captura? Ainda bem que temos um ministro Fux no STF que não dorme em cátedra. Esperamos para breve a captura dessa peça e rogamos ao ilustre ministro Marco Aurélio que, em nova decisão monocrática, não venha a colocá-lo novamente livre nas ruas deste país. (Gilvan Barbosa Gama) . Coisa feia, inominável e sem sentido social foi a soltura capitaneada por habeas corpus do rei do tráfico de drogas André do Rap, acatada pelo ministro do STF Marco Aurélio Mello. É sabido que a lei deve ser seguida ao pé da letra, mas existem situações onde ela é uma faca de dois gumes. Para mim, quando ela não atende o interesse social, pondo a sociedade em rota de colisão com o crime, além de não acatada, deve ser revogada "in limine". Será que o ilustre magistrado tem conhecimento do quanto o país gastou durante seis anos na busca e captura dessa figura, para agora vê-lo novamente solto e mais uma vez fugitivo? Quanto não será gasto até a sua próxima captura? Ainda bem que temos um ministro Fux no STF que não dorme em cátedra. Esperamos para breve a captura dessa peça e rogamos ao ilustre ministro Marco Aurélio que, em nova decisão monocrática, não venha a colocá-lo novamente livre nas ruas deste país.

ACIDENTE

Entregador morre em acidente entre moto e carro em Jardim Camburi (Polícia, 13/10). Acidente de trabalho com vítima fatal, e agora quem vai indenizar os familiares? O app? O estabelecimento para qual ele trabalhava? Maldita reforma trabalhista. (Tales Miranda Junior) . Acidente de trabalho com vítima fatal, e agora quem vai indenizar os familiares? O app? O estabelecimento para qual ele trabalhava? Maldita reforma trabalhista.

Tenho um delivery e os meus entregadores são do iFood. Quando está chovendo muito, eu nem abro, porque sei que com chuva fica muito perigoso para os motoboys. Aí me perguntam: mas se chover dez dias direto? Eu respondo que é melhor dez dias fechado do que abrir e um motoboy se acidentar ou perder a vida. Minha consciência manda assim. (Smith Dudão)

Absurdo o que está acontecendo no trânsito de Vitória. Considero que motorista alcoolizado dirigindo é a mesma coisa de quem sai de casa com arma na cintura para matar! (Marcos Vinicius Goulart)

Mais um para virar estatística… Perdi meu marido há dois anos da mesma forma. Ele estava de bicicleta e foi atropelado por uma BMW em alta velocidade. Minha vida nunca mais foi a mesma, já o atropelador vive tranquilamente… Que Deus possa confortar os corações da família e dos amigos. Muito difícil de entender e aceitar… (Claudia Rocha)