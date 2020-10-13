Após 18 dias, ES volta a registrar mais de 20 mortes por coronavírus

Doença já tirou a vida de 3.680 pessoas no Espírito Santo Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta

O número chama ainda mais atenção porque neste mês de outubro, por exemplo, o maior número de óbitos em 24 horas ocorreu no dia 5, com 14 mortes. Nos demais dias variavam chegando a ter data com quatro mortes  como o registrado no domingo, dia 11 de outubro. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).

Apesar de deixar claro que não dá para tirar conclusões em cima do número de um dia, o infectologista Paulo Peçanha acredita que o dado tenha relação com a possibilidade de represamento dos laudos devido ao feriado da segunda-feira (12), mas garantiu que, ainda assim, o número de mortes divulgado nesta terça-feira (13) deve servir de alerta aos capixabas.

"Pode ser que seja um represamento, como ocorre aos finais de semana. Porém, há uma preocupação em relação ao aumento da taxa de transmissão (RT). Se ela cresceu de duas semanas para cá, pode estar se refletindo no aumento de casos e de óbitos" Paulo Peçanha - Infectologista

Membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), Etereldes Gonçalves explicou que o aumento registrado nessa terça-feira (13) é natural. "Tem muito a ver com a data do lançamento do óbito, que aconteceu hoje; mas, não necessariamente, todas as mortes ocorreram hoje. É o que já acontece aos finais de semana", esclareceu.

Entretanto, o também professor do Departamento de Matemática da Universidade do Espírito Santo ( Ufes ) ressaltou que desde o dia 21 de setembro o Estado passou a manter um platô em relação à média móvel de mortes (9 por dia) e de casos (450 por dia), em detrimento de uma queda mais acentuada. "É uma notícia ruim", resumiu.

O infectologista Paulo Peçanha ressaltou que "qualquer relaxamento pode significar a volta de um aumento de casos e mortes". "As pesquisas do próprio setor público têm chamado atenção para a manutenção ou até o aumento da taxa de transmissão", completou.

Por isso, ele criticou comportamentos inadequados, que têm sido frequentemente observados no Espírito Santo. "Temos visto um descuido muito grande. As pessoas estão na praia, em festas, restaurantes e bares, sem proteção. Mesmo com a flexibilização, é preciso manter o uso das máscaras, o distanciamento e os cuidados de higiene", finalizou.

RESPOSTA DA SESA

Após a publicação desta reportagem, em que a Sesa havia sido demandada mais cedo, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, conversou com A Gazeta e confirmou que os 21 óbitos são consequência de represamentos. "Nos finais de semana já é um comportamento conhecido e no feriado também há um prejuízo de registros. Temos óbitos do feriadão, confirmações referentes à semana passada e também cinco óbitos de agosto e setembro, de um hospital que não estava notificando corretamente", detalhou.