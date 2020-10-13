Pessoas se aglomeram e fazem festa nas ruas de Guriri, no ES

O balneário de Guriri, em São Mateus, é um dos mais procurados por turistas e visitantes no Norte do Espírito Santo. Neste final de semana não foi diferente. Com intensa movimentação, o local registrou diversos pontos de aglomeração durante a noite nas ruas.
Na madrugada de domingo (11), centenas de pessoas foram para a Rua da Lama, onde existem muitos bares. Sem o distanciamento entre os presentes, o local ficou lotado de populares bebendo e dançando.
Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível visualizar muitas pessoas sem máscara e desrespeitando o distanciamento social recomendado pelos órgãos de saúde.
Procurado, o secretário municipal de saúde, Henrique Luis Follador, reconheceu que vários pontos de aglomeração foram registrados no local durante o fim de semana.
Ele reforçou que as equipes da vigilância sanitária fizeram ações de orientação e fiscalização nas ruas e nos estabelecimentos de Guriri.
Ainda de acordo com o secretário, dentro do estabelecimento, como bares e restaurantes, as regras de distanciamento eram respeitadas. Mas as pessoas compravam as bebidas para consumir na calçada.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para falar sobre as aglomerações em Guriri. Até o fechamento dessa reportagem a PM não se manifestou sobre o assunto.
Na madrugada desta segunda-feira (12), um homem foi morto com cinco tiros no meio da Rua Horácio Barbosa, conhecida como Rua da Lama mesmo local onde as aglomerações foram registradas. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi ferida na região do pescoço e da cabeça. O homem não tinha documentos.