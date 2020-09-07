Mesmo com praia fechada, turistas usam trechos mais afastados para fazer aglomeração em Guriri
O fim de semana prolongado foi de registro de aglomeração e descumprimento de medidas impostas pela prefeitura no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, após recomendação do Ministério Público do Estado (MPES). Vídeos feitos no balneário mostram uma fila de carros em locais mais afastados do Centro de Guriri, já que a utilização da praia está proibida.
Mesmo com a fiscalização, teve registro de aglomeração em alguns pontos, principalmente na localidade conhecida como bosque da Praia. Em um vídeo feito durante o fim de semana, é possível ver uma fila de carros estacionados próximos da praia.
Apesar dos registros, a agente fiscal Maria Júlia Santos Gomes explicou, em entrevista à TV Gazeta, que as fiscalizações estão sendo realizadas com o objetivo de impedir as aglomerações e o cumprimento das medidas adotadas na cidade.
A gente teve várias denúncias a respeito das aglomerações que ocorreram no bosque da praia, a gente entende que por ser uma área mais longe do perímetro do Centro de Guriri, as pessoas aproveitaram esse momento para ir para o bosque, só que a gente teve o apoio da Polícia Militar, chegou ao bosque e foi pedindo amigavelmente para que as pessoas fossem se retirando tendo em vista o feriado. A maioria das pessoas que estavam no bosque da praia eram turistas, contou.
Segundo Maria Júlia, em um dos registros de filas de carros no balneário foi em um trecho que faz limite com outro município, o que dificulta a fiscalização. O que acontece no sentido Projeto Tamar é que em uma extensão do projeto a um quilômetro e meio para frente pertence a Guriri, desse um quilômetro e meio para lá, já é Conceição da Barra. Então as pessoas se aproveitaram dessa situação para se aglomerar, porque aí seria parte de outro município e não cabe a nós essa fiscalização nesse local, ressaltou.
A agente fiscal fez um alerta e pediu que os moradores e turistas respeitem as medidas de combate ao novo coronavírus adotadas na cidade. A gente entende que é um balneário, que está bonito, que Guriri é aconchegante, que as pessoas querem vir, mas não é o momento, já que nós estamos em alto risco. Então a gente foi fazendo esse trabalho de conscientização de retirada dessas pessoas da praia e da utilização da máscara, destacou.
DESCUMPRIMENTO DO DECRETO
Mesmo com os acessos da praia fechados, teve banhista que insistiu em utilizar o espaço descumprindo a recomendação da prefeitura da cidade. As fitas que interditavam a passagem foram retiradas por algumas vezes e precisaram ser recolocadas.
Para a TV Gazeta Norte, o secretário de Saúde de São Mateus, Henrique Follador, explicou que nas áreas mais distantes do Centro de Guriri, foram feitas várias autuações pelo Código de Posturas e da Vigilância Sanitária, em alguns casos com reforço da Polícia Militar. Ainda segundo o secretário, em alguns casos, os banhistas deixavam a praia por alguns minutos, mas retornavam logo em seguida. No entanto, a fiscalização conseguiu conter o movimento na praia durante o fim de semana.
Na orla da praia, a prefeitura colocou um comunicado avisando sobre as medidas de restrição aplicadas no local. Fica proibido o acesso e a permanência de pessoas em toda extensão da Praia de Guriri, devido a pandemia do Covid-19, reforçava. As mesmas medidas de proibição também valem para o período de 19 a 21 de setembro, quando se comemora o aniversário de São Mateus.
Durante a manhã desta segunda-feira (7), alguns moradores aproveitaram a orla da praia para caminhar e passear de bicicleta. Nas imagens feitas pela TV Gazeta, nem todos utilizavam máscaras de proteção, como recomenda o município.
BARREIRAS SANITÁRIAS
Além das medidas para evitar a circulação de pessoas no balneário e aglomerações em período de pandemia, a Prefeitura de São Mateus instalou barreiras sanitárias em pontos estratégicos da cidade durante o feriado prolongado de 7 de setembro.
Uma das barreiras foi instalada na avenida principal do balneário de Guriri, onde quem passava pelo local recebia orientações de combate ao coronavírus, além de medir a temperatura.
MULTAS POR NÃO USAR MÁSCARAS
A Prefeitura de São Mateus decidiu multar quem circular pela cidade sem estar utilizando máscara de proteção, seguindo uma recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O valor da infração é de uma Unidade de Referência de São Mateus (UFSM) R$ 42,67 que pode chegar até 10 unidades, somando R$ 426,70.
Segundo Henrique Follador, secretário de Saúde do município, algumas multas foram aplicadas durante o fim de semana para quem descumpriu a medida. Entretanto, como o decreto vale até o final desta segunda-feira (7), um balanço com o total de autuações só será divulgado nos próximos dias pela prefeitura.
CIDADE EM RISCO ALTO
O novo Mapa de Risco Covid-19 do Governo do Estado divulgado na última sexta-feira (4), manteve a cidade de São Mateus em Risco Alto de transmissão para o novo coronavírus. A classificação entra em vigência nesta segunda-feira (7) e segue até domingo (13).
Na ocasião, o secretário de Saúde de São Mateus, pediu que os moradores se conscientizem da necessidade de prevenção para que o município possa sair do Risco Alto. Estamos preocupados com os indicadores que estão mantendo o risco alto do município, pedimos à população apoio no sentido de tratar esse momento com responsabilidade e solidariedade, uma vez que precisamos evitar a contaminação e contaminar outras pessoas. Que cada um faça a sua parte no sentido de preservarmos a vida humana, disse Henrique Follador.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte