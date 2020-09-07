Após recomendação do MP, a Prefeitura de São Mateus decretou a interdição da praia de Guriri Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Your browser does not support the audio element. Mesmo com praia fechada, turistas usam trechos mais afastados para fazer aglomeração em Guriri

Mesmo com a fiscalização, teve registro de aglomeração em alguns pontos, principalmente na localidade conhecida como bosque da Praia. Em um vídeo feito durante o fim de semana, é possível ver uma fila de carros estacionados próximos da praia.

Apesar dos registros, a agente fiscal Maria Júlia Santos Gomes explicou, em entrevista à TV Gazeta, que as fiscalizações estão sendo realizadas com o objetivo de impedir as aglomerações e o cumprimento das medidas adotadas na cidade.

A gente teve várias denúncias a respeito das aglomerações que ocorreram no bosque da praia, a gente entende que por ser uma área mais longe do perímetro do Centro de Guriri, as pessoas aproveitaram esse momento para ir para o bosque, só que a gente teve o apoio da Polícia Militar, chegou ao bosque e foi pedindo amigavelmente para que as pessoas fossem se retirando tendo em vista o feriado. A maioria das pessoas que estavam no bosque da praia eram turistas, contou.

Mesmo com praia interditada, fila de carros foi registrada em Guriri durante o fim de semana Crédito: Reprodução

Segundo Maria Júlia, em um dos registros de filas de carros no balneário foi em um trecho que faz limite com outro município, o que dificulta a fiscalização. O que acontece no sentido Projeto Tamar é que em uma extensão do projeto a um quilômetro e meio para frente pertence a Guriri, desse um quilômetro e meio para lá, já é Conceição da Barra. Então as pessoas se aproveitaram dessa situação para se aglomerar, porque aí seria parte de outro município e não cabe a nós essa fiscalização nesse local, ressaltou.

A agente fiscal fez um alerta e pediu que os moradores e turistas respeitem as medidas de combate ao novo coronavírus adotadas na cidade. A gente entende que é um balneário, que está bonito, que Guriri é aconchegante, que as pessoas querem vir, mas não é o momento, já que nós estamos em alto risco. Então a gente foi fazendo esse trabalho de conscientização de retirada dessas pessoas da praia e da utilização da máscara, destacou.

DESCUMPRIMENTO DO DECRETO

Mesmo com os acessos da praia fechados, teve banhista que insistiu em utilizar o espaço descumprindo a recomendação da prefeitura da cidade. As fitas que interditavam a passagem foram retiradas por algumas vezes e precisaram ser recolocadas.

Para a TV Gazeta Norte, o secretário de Saúde de São Mateus, Henrique Follador, explicou que nas áreas mais distantes do Centro de Guriri, foram feitas várias autuações pelo Código de Posturas e da Vigilância Sanitária, em alguns casos com reforço da Polícia Militar. Ainda segundo o secretário, em alguns casos, os banhistas deixavam a praia por alguns minutos, mas retornavam logo em seguida. No entanto, a fiscalização conseguiu conter o movimento na praia durante o fim de semana.

Na orla da praia, a prefeitura colocou um comunicado avisando sobre as medidas de restrição aplicadas no local. Fica proibido o acesso e a permanência de pessoas em toda extensão da Praia de Guriri, devido a pandemia do Covid-19, reforçava. As mesmas medidas de proibição também valem para o período de 19 a 21 de setembro, quando se comemora o aniversário de São Mateus.

Durante a manhã desta segunda-feira (7), alguns moradores aproveitaram a orla da praia para caminhar e passear de bicicleta. Nas imagens feitas pela TV Gazeta, nem todos utilizavam máscaras de proteção, como recomenda o município.

Cartazes na orla da praia orientam os banhistas sobre a proibição de uso da praia Crédito: TV Gazeta/Reprodução

BARREIRAS SANITÁRIAS

Além das medidas para evitar a circulação de pessoas no balneário e aglomerações em período de pandemia, a Prefeitura de São Mateus instalou barreiras sanitárias em pontos estratégicos da cidade durante o feriado prolongado de 7 de setembro.

Uma das barreiras foi instalada na avenida principal do balneário de Guriri, onde quem passava pelo local recebia orientações de combate ao coronavírus, além de medir a temperatura.

MULTAS POR NÃO USAR MÁSCARAS

A Prefeitura de São Mateus decidiu multar quem circular pela cidade sem estar utilizando máscara de proteção, seguindo uma recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O valor da infração é de uma Unidade de Referência de São Mateus (UFSM)  R$ 42,67  que pode chegar até 10 unidades, somando R$ 426,70.

Segundo Henrique Follador, secretário de Saúde do município, algumas multas foram aplicadas durante o fim de semana para quem descumpriu a medida. Entretanto, como o decreto vale até o final desta segunda-feira (7), um balanço com o total de autuações só será divulgado nos próximos dias pela prefeitura.

CIDADE EM RISCO ALTO

O novo Mapa de Risco Covid-19 do Governo do Estado divulgado na última sexta-feira (4), manteve a cidade de São Mateus em Risco Alto de transmissão para o novo coronavírus. A classificação entra em vigência nesta segunda-feira (7) e segue até domingo (13).

Na ocasião, o secretário de Saúde de São Mateus, pediu que os moradores se conscientizem da necessidade de prevenção para que o município possa sair do Risco Alto. Estamos preocupados com os indicadores que estão mantendo o risco alto do município, pedimos à população apoio no sentido de tratar esse momento com responsabilidade e solidariedade, uma vez que precisamos evitar a contaminação e contaminar outras pessoas. Que cada um faça a sua parte no sentido de preservarmos a vida humana, disse Henrique Follador.