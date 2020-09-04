São Mateus continua com risco alto de contaminação da Covid-19

São Mateus continua em risco alto de contaminação para Covid-19 Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

O secretário da Saúde de São Mateus, Henrique Luis Follador, explicou que a administração municipal já esperava que o município seria mantido na classificação de risco alto de contaminação.

É, eu já esperava que isso fosse acontecer em decorrência do número de óbitos que foram registrados por Covid-19 nos últimos dias. E também pela taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Estadual Roberto Silvares, explicou Follador.

De acordo com dados dos boletins epidemiológicos, divulgados diariamente pela prefeitura, São Mateus contabiliza 15 mortes por coronavírus nos últimos 11 dias.

Até esta sexta-feira (4), São Mateus registra 2.843 casos confirmados da doença e 73 mortes, com taxa de letalidade de 2,6%.

O Hospital Estadual Roberto Silvares está com 69,64% dos leitos para tratamento do coronavírus ocupados. No hospital particular da cidade, a ocupação dos leitos contratados pelo Estado para a Covid-19 é de 53,33% .

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O secretário ainda reforçou o pedido para que a população respeite as medidas de distanciamento social e disse que está preocupado com a situação do município.

"Estamos preocupados com os indicadores que estão mantendo o risco alto do município, pedimos à população apoio no sentido de tratar esse momento com responsabilidade e solidariedade, uma vez que precisamos evitar a contaminação e contaminar outras pessoas. Que cada um faça a sua parte no sentido de preservarmos a vida humana" Henrique Luis Follador - Secretário de Saúde de São Mateus

PRAIA FECHADA NO FERIADO

Para conter a pandemia do coronavírus na cidade, a Prefeitura de São Mateus proibiu a circulação e a permanência de pessoas na praia de Guriri nos próximos sábado (5), domingo (6) e segunda-feira (7), quando se comemora o feriado nacional da Independência. O objetivo é conter o avanço da pandemia na cidade.

A proibição foi feita por meio de um decreto publicado no início desta semana. Do mesmo modo, o Executivo Municipal também proibiu a utilização da praia durante o aniversário da cidade, entre os dias 19 e 21 de setembro.

A restrição de uso do balneário foi feita em função da recomendação do Ministério Público, de que medidas sejam tomadas para evitar a aglomeração de pessoas.

Prefeitura colocou bloqueios nos acessos da Praia de Guriri Crédito: Prefeitura Municipal de São Mateus

Além disso, a Prefeitura de São Mateus vai multar quem circular pela cidade sem utilizar a máscara de proteção. O valor estabelecido é referente a uma Unidade de Referência de São Mateus (UFSM)  R$ 42,67  que pode chegar a até 10 unidades.

A multa está prevista na recomendação do Ministério Público, que prevê multa para quem estiver fazendo a circulação sem o uso de máscara. Regulamentamos por meio da portaria, mas o município já tem um decreto que obrigada o uso de máscara no território, como todos os outros municípios, seguindo orientação do Ministério da Saúde e do governo do Estado, explicou Follador.

BARREIRAS SANITÁRIAS

A Secretaria de Saúde de São Mateus vai organizar também a realização de barreiras sanitárias em pontos estratégicos para orientação e medição de temperaturas das pessoas que passam por esses locais. Nos períodos de quinta-feira a domingo, as barreiras sanitárias serão implantadas nas vias que dão acesso ao município e também ao balneário de Guriri. Já aos sábados, domingos e feriados, os trabalhos serão realizados na orla do Balneário de Guriri.

Barreira Sanitária em Sâo Mateus Crédito: Prefeitura Municipal de São Mateus

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