São Mateus continua com risco alto de contaminação da Covid-19

O Governo do Espírito Santo anunciou, nesta sexta-feira (4), o novo Mapa de Risco da Covid-19 que terá vigência entre segunda-feira (7) e domingo (13). Dos 78 municípios capixabas, apenas dois permanecem no risco alto para o novo coronavírus. Um deles é São Mateus, no Norte do Estado.
O secretário da Saúde de São Mateus, Henrique Luis Follador, explicou que a administração municipal já esperava que o município seria mantido na classificação de risco alto de contaminação.
É, eu já esperava que isso fosse acontecer em decorrência do número de óbitos que foram registrados por Covid-19 nos últimos dias. E também pela taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Estadual Roberto Silvares, explicou Follador.
De acordo com dados dos boletins epidemiológicos, divulgados diariamente pela prefeitura, São Mateus contabiliza 15 mortes por coronavírus nos últimos 11 dias.
Até esta sexta-feira (4), São Mateus registra 2.843 casos confirmados da doença e 73 mortes, com taxa de letalidade de 2,6%.
O Hospital Estadual Roberto Silvares está com 69,64% dos leitos para tratamento do coronavírus ocupados. No hospital particular da cidade, a ocupação dos leitos contratados pelo Estado para a Covid-19 é de 53,33% .
O secretário ainda reforçou o pedido para que a população respeite as medidas de distanciamento social e disse que está preocupado com a situação do município.
"Estamos preocupados com os indicadores que estão mantendo o risco alto do município, pedimos à população apoio no sentido de tratar esse momento com responsabilidade e solidariedade, uma vez que precisamos evitar a contaminação e contaminar outras pessoas. Que cada um faça a sua parte no sentido de preservarmos a vida humana"
PRAIA FECHADA NO FERIADO
Para conter a pandemia do coronavírus na cidade, a Prefeitura de São Mateus proibiu a circulação e a permanência de pessoas na praia de Guriri nos próximos sábado (5), domingo (6) e segunda-feira (7), quando se comemora o feriado nacional da Independência. O objetivo é conter o avanço da pandemia na cidade.
A proibição foi feita por meio de um decreto publicado no início desta semana. Do mesmo modo, o Executivo Municipal também proibiu a utilização da praia durante o aniversário da cidade, entre os dias 19 e 21 de setembro.
A restrição de uso do balneário foi feita em função da recomendação do Ministério Público, de que medidas sejam tomadas para evitar a aglomeração de pessoas.
Além disso, a Prefeitura de São Mateus vai multar quem circular pela cidade sem utilizar a máscara de proteção. O valor estabelecido é referente a uma Unidade de Referência de São Mateus (UFSM) R$ 42,67 que pode chegar a até 10 unidades.
A multa está prevista na recomendação do Ministério Público, que prevê multa para quem estiver fazendo a circulação sem o uso de máscara. Regulamentamos por meio da portaria, mas o município já tem um decreto que obrigada o uso de máscara no território, como todos os outros municípios, seguindo orientação do Ministério da Saúde e do governo do Estado, explicou Follador.
BARREIRAS SANITÁRIAS
A Secretaria de Saúde de São Mateus vai organizar também a realização de barreiras sanitárias em pontos estratégicos para orientação e medição de temperaturas das pessoas que passam por esses locais. Nos períodos de quinta-feira a domingo, as barreiras sanitárias serão implantadas nas vias que dão acesso ao município e também ao balneário de Guriri. Já aos sábados, domingos e feriados, os trabalhos serão realizados na orla do Balneário de Guriri.
RESTAURANTES SEM PÚBLICO
A medida que estabelece novas ações de combate ao novo coronavírus na cidade, estipuladas no decreto municipal de nº 11.769/2020, determina ainda que sejam suspensos o atendimento presencial nos restaurantes e lanchonetes no período de sexta-feira a domingo, incluindo feriados. No entanto, os comerciantes poderão adotar a prática de delivery, com a entrega em domicílio, bem como permitir a retirada de produtos na área externa do estabelecimento.