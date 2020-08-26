Aos 70 anos, médico de São Mateus morre vítima do coronavírus

O médico José Luiz Neves Crédito: Divulgação/ Med Imagem São Mateus

O neurocirurgião José Luiz Silva Neves morreu aos 70 anos, nesta quarta-feira (26). O profissional estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, infectado pelo novo coronavírus . Com mais de quatro décadas de trabalho, ele foi um dos pioneiros da neurocirurgia na região.

Amigo de infância, companheiro de faculdade e atualmente sócio do médico em uma clínica, o urologista Jorge Silva lamentou a morte do colega e afirmou que ele deixa um legado na medicina.

Era um grande profissional e uma pessoa muito correta. Nós somos amigos de infância e formamos juntos, ele deixa a classe médica de luto. José Luiz era referência, fica grande legado para a medicina do Espírito Santo, afirmou.

O amigo conta ainda que o médico não era portador de nenhuma doença crônica. Apesar dos 70 anos, era muito ativo e praticava atividades físicas regularmente. Segundo o colega, José Luiz morreu após ficar internado por 14 dias em um hospital particular da cidade.

Doutor José Luiz era um dos pioneiros na neurologia em São Mateus Crédito: Divulgação/ Med Imagem São Mateus

TRAJETÓRIA NA MEDICINA

O médico se formou em 1976 na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam). Em seguida, José Luiz seguiu para o Rio de Janeiro, onde se especializou em Neurologia. No final da década de 80 ele retornou para São Mateus, sua cidade natal, onde foi um dos pioneiros na especialidade. Por muitos anos trabalhou no Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares.

Atualmente, o médico atendia consultas particulares e cuidava de uma clínica de diagnósticos que fundou em 1998 ao lado do amigo Jorge Silva, urologista.

Em nota, a empresa se manifestou lamentando a morte de José Luiz: Exerceu a Medicina através de uma atuação exemplar e se fez referência para todos os que o conheceram e compartilharam a alegria de seu convívio, afirmou.

Clínica lamentou a morte do médico Crédito: Divulgação/ Med Imagem São Mateus

HOMENAGEM