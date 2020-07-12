Aos 66 anos, médico de Linhares morre vítima do coronavírus

Aloysio Nobrega da Motta, médico anestesiologia em Linhares, morreu aos 66 anos. Crédito: Acervo Pessoal

Médico, com mais de quatro décadas de trabalho, e pioneiro da anestesiologia em Linhares , no Norte do Espírito Santo, Aloysio Nobrega da Motta morreu aos 66 anos, neste sábado (11). O profissional estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do município, infectado pelo novo coronavírus

Morador do Centro, o médico atuava nos três hospitais do município. De acordo com a família, ele era portador de diabetes, hipertensão e leucemia crônica. Além disso, Aloysio já tinha vencido um câncer. Familiares contaram que apesar de ser do grupo de risco, o médico afirmou que ia se manter trabalhando já que tinha jurado salvar vidas.

Segundo a família, o médico ficou internado por quinze dias. Ele é o primeiro profissional da saúde de Linhares que teve o óbito confirmado em decorrência do novo coronavírus.

O médico Júnior Biancardi atuava com o Aloysio e afirmou que era um profissional muito querido e respeitados pelos colegas. Um médico e homem correto, ético e sempre em busca do melhor para os pacientes dentro do centro cirúrgico, afirmou.

HOMENAGEM

Na manhã deste domingo (12), familiares, colegas de trabalho e amigos prepararam uma homenagem para se despedir do médico, um cortejo fúnebre percorreu algumas ruas de Linhares. A carreata saiu do hospital onde a vítima estava internada e passou por mais duas unidades onde Aloysio prestava serviços.

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