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Covid-19

Academias seguem com restrições de alunos em cidades de risco alto

Anúncio do governo que retira limitação de usuários é válida apenas para municípios em risco moderado. Na Grande Vitória, Viana é o único autorizado a flexibilizar as regras

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 13:11
As academias estão fechadas desde quinta-feira no ES por causa do coronavírus
Governo retirou limitação de alunos em cidades com risco moderado. Na Grande Vitória, todas estão em risco alto, com exceção de Viana Crédito: Divulgação
Durante o anúncio da nova Matriz de Risco do governo do Estado, com atualização das diretrizes para classificar o grau de perigo do contágio do novo coronavírus em cada município, o governador Renato Casagrande informou uma mudança na flexibilização das academias. Em cidades em que o risco esteja moderado, não há mais a limitação máxima de cinco alunos de forma simultânea, a partir da próxima semana. No entanto, nas cidades com risco alto, as regras de restrição permanecem.
Sendo assim, de acordo com o novo Mapa de Risco divulgado neste sábado (11), em 41 municípios capixabas - incluindo toda a Grande Vitóriacom exceção de Viana que saiu do risco alto para o moderado - as academias continuam com o funcionamento permitido dentro das regras informadas no dia 23 de maio, na Portaria Nº 094-R. Ou seja, com a limitação máxima de cinco alunos de forma simultânea e mediante agendamento.
Além disso, para todas as cidades, independentemente do risco alto ou moderado, o protocolo de distanciamento mínimo entre os usuários deve ser seguido.

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NOVA MATRIZ DE RISCO

As novas regras foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande nesta sexta-feira (10), durante a apresentação da nova Matriz de Risco. Para distinguir os diferentes momentos da pandemia em cada local, a matriz passará a considerar os dados de pessoas contaminadas e de mortos por coronavírus registrados nos últimos 28 dias. Até então, era contabilizada toda a série histórica, desde a chegada do vírus ao Estado. O coeficiente de incidência, que é o número de casos confirmados em relação à população, também sofrerá a mesma alteração.
O Mapa de Risco atualizado, já considerando a nova matriz, foi divulgado na manhã deste sábado (11). Nele, dez municípios capixabas passam a integrar o grupo daqueles classificados como de alto risco para o contágio pelo novo coronavírus a partir desta segunda-feira (13). São eles: Afonso CláudioApiacáAtílio VivácquaBrejetubaJerônimo MonteiroMimoso do SulPinheirosSooretamaVenda Nova do Imigrante e Vila Valério.
Apesar da mudança, o Espírito Santo continua com 41 municípios nesta categoria. Isso porque Boa EsperançaDivino de São LourençoFundãoGuaçuíJoão NeivaMontanhaMucuriciPonto BeloSanta Teresa e Viana passaram para o risco moderado, composto, ao todo, por 37 cidades.
Divulgado neste sábado (11), 13º mapa de risco do ES vale até o próximo domingo (19)
Divulgado neste sábado (11), 13º mapa de risco do ES vale até o próximo domingo (19) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

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