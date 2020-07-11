Viana é a 1º cidade da Grande Vitória a sair do risco alto de transmissão

O município de Viana é o primeiro da Grande Vitória a sair do risco alto de transmissão do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo governo do Espírito Santo na manhã deste sábado (11), com o 13º Mapa de Risco. A cidade agora está em risco moderado.
O novo mapa vale até o próximo domingo, dia 19 de julho e é o primeiro feito com base na nova matriz de risco. Nela, passaram a ser considerados os casos e óbitos dos últimos 28 dias, em vez do acumulado desde o início da pandemia. O objetivo da alteração é que cada local seja classificado de forma individual.
MAIOR FLEXIBILIDADE PARA RESTAURANTES E ACADEMIAS
De acordo com a nova matriz de risco adotada pelo governo estadual, Viana, agora classificada como risco moderado, terá uma maior flexibilização para academias e restaurantes.
As novas regras, divulgadas nesta sexta (10) pelo governador Renato Casagrande (PSB), apontam que nas cidades de risco moderado, os restaurantes, que antes poderiam funcionar apenas de segunda a sexta-feira, até as 16 horas, a partir do dia 13 poderão estender o horário até as 18h. Esses estabelecimentos também estarão autorizados a abrir aos sábados até as 16 horas.
Outra alteração será a permissão para academias liberarem o número de usuários. O regramento anterior determinava que nos municípios de risco alto e moderado, as academias ficassem restritas a apenas cinco usuários por hora. A regra permanece em vigor nas cidades classificadas como risco alto. No entanto, todos os municípios devem continuar a seguir o protocolo de distanciamento mínimo entre os usuários.
DEMAIS MUNICÍPIOS DA GV SEGUEM COM RISCO ALTO
Apesar de Viana ter saído do alto para moderado, as demais cidades da Grande Vitória permanecem em risco alto de acordo com a última atualização do governo do Estado. Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra continuam com suas regras de flexibilização mais rígidas e aplicadas conforme a classificação do Executivo estadual.
No entanto, mesmo em risco alto, algumas regras já aplicadas sofrem pequenas alterações - como a dos restaurantes. O funcionamento será permitido até as 18 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com as regras atuais, o horário se encerra às 16h.
"Achamos possível um passo pequeno com relação aos restaurantes porque, de fato, acreditamos que na hora do almoço, durante o dia, a aglomeração é menor. Pedimos a colaboração dos donos de restaurantes, precisamos contar com a responsabilidade deles e dos clientes", ressaltou Casagrande, em coletiva nesta sexta (10).