Viana é a 1º cidade da Grande Vitória a sair do risco alto de transmissão

Sede da Prefeitura de Viana: município agora é classificado como risco moderado de contágio da Covid-19 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

O novo mapa vale até o próximo domingo, dia 19 de julho e é o primeiro feito com base na nova matriz de risco . Nela, passaram a ser considerados os casos e óbitos dos últimos 28 dias, em vez do acumulado desde o início da pandemia. O objetivo da alteração é que cada local seja classificado de forma individual.

MAIOR FLEXIBILIDADE PARA RESTAURANTES E ACADEMIAS

De acordo com a nova matriz de risco adotada pelo governo estadual, Viana, agora classificada como risco moderado, terá uma maior flexibilização para academias e restaurantes.

As novas regras, divulgadas nesta sexta (10) pelo governador Renato Casagrande (PSB) , apontam que nas cidades de risco moderado, os restaurantes, que antes poderiam funcionar apenas de segunda a sexta-feira, até as 16 horas, a partir do dia 13 poderão estender o horário até as 18h. Esses estabelecimentos também estarão autorizados a abrir aos sábados até as 16 horas.

Outra alteração será a permissão para academias liberarem o número de usuários. O regramento anterior determinava que nos municípios de risco alto e moderado, as academias ficassem restritas a apenas cinco usuários por hora. A regra permanece em vigor nas cidades classificadas como risco alto. No entanto, todos os municípios devem continuar a seguir o protocolo de distanciamento mínimo entre os usuários.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fez novos anúncios em entrevista coletiva Crédito: Reprodução

DEMAIS MUNICÍPIOS DA GV SEGUEM COM RISCO ALTO

Vila Velha, Cariacica e Apesar de Viana ter saído do alto para moderado, as demais cidades da Grande Vitória permanecem em risco alto de acordo com a última atualização do governo do Estado. Vitória Serra continuam com suas regras de flexibilização mais rígidas e aplicadas conforme a classificação do Executivo estadual.

No entanto, mesmo em risco alto, algumas regras já aplicadas sofrem pequenas alterações - como a dos restaurantes. O funcionamento será permitido até as 18 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com as regras atuais, o horário se encerra às 16h.