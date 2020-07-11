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Abertura gradual

O que muda para restaurantes e academias na nova matriz de risco do ES

As novas regras valem para municípios que estão incluídos no risco moderado e começam a valer na próxima segunda-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 21:57

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 21:57

Santa Teresa: restaurantes e bares na rua de lazer funcionaram em horário restrito
Santa Teresa: restaurantes e bares na rua de lazer funcionaram em horário restrito Crédito: Reprodução/Redes sociais
A nova Matriz de Risco - que mede o grau de contaminação do novo coronavírus - deve trazer também novas regras para o funcionamento de restaurante e academias do Espírito Santo. As mudanças começarão a valer a partir da próxima segunda-feira (13)
A matriz de risco classifica os municípios do Estado em risco baixo, moderado, alto e extremo (quando é aplicado o lockdown). Cada classificação possui regras e protocolos das políticas públicas, como medidas de funcionamento de comércio e atividades de lazer. A mudança das regras se aplica aos municípios que estiverem no risco moderado determinado pela Matriz de Risco, como pontou o governador Renato Casagrande durante coletiva online nesta sexta-feira (10).
Nestas cidades, os restaurantes que poderiam funcionar apenas de segunda a sexta-feiras, até às 16 horas, a partir do dia 13 poderão estender o horário até às 18h. Estes estabelecimentos também poderão voltar a abrir aos sábados e permanecerem de portas abertas até às 16 horas.
Outra alteração será a permissão para academias liberarem o número de usuários nas cidades de risco moderado. O decreto atual determina que para os municípios de risco alto e moderado, as academias fiquem restritas a apenas cinco usuários por hora. 
"São ajustes possíveis em decorrência do ciclo da proliferação do vírus, uma vez que o número de óbitos está se mantendo estável, e até com leve queda, e o número de casos tem aumentado", observou Renato Casagrande. 

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