O que muda para restaurantes e academias na nova matriz de risco do ES

Santa Teresa: restaurantes e bares na rua de lazer funcionaram em horário restrito Crédito: Reprodução/Redes sociais

A nova Matriz de Risco - que mede o grau de contaminação do novo coronavírus - deve trazer também novas regras para o funcionamento de restaurante e academias do Espírito Santo . As mudanças começarão a valer a partir da próxima segunda-feira (13)

A matriz de risco classifica os municípios do Estado em risco baixo, moderado, alto e extremo (quando é aplicado o lockdown ). Cada classificação possui regras e protocolos das políticas públicas, como medidas de funcionamento de comércio e atividades de lazer. A mudança das regras se aplica aos municípios que estiverem no risco moderado determinado pela Matriz de Risco, como pontou o governador Renato Casagrande durante coletiva online nesta sexta-feira (10).

Nestas cidades, os restaurantes que poderiam funcionar apenas de segunda a sexta-feiras, até às 16 horas, a partir do dia 13 poderão estender o horário até às 18h. Estes estabelecimentos também poderão voltar a abrir aos sábados e permanecerem de portas abertas até às 16 horas.

Outra alteração será a permissão para academias liberarem o número de usuários nas cidades de risco moderado. O decreto atual determina que para os municípios de risco alto e moderado, as academias fiquem restritas a apenas cinco usuários por hora.