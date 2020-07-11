Novo mapa: dez municípios do ES entram para risco alto da Covid-19

Ao apresentar as flexibilizações, o governador Casagrande explicou que "são ajustes possíveis em decorrência da proliferação do coronavírus, uma vez que o número de óbitos está se mantendo estável, e até com leve queda", mas reforçou que é necessária a colaboração de todos. "Precisamos contar com a responsabilidade dos proprietários e dos clientes", disse.