Novo mapa: dez municípios do ES entram para risco alto da Covid-19

Dez municípios capixabas passam a integrar o grupo daqueles classificados como de alto risco para o contágio pelo novo coronavírus a partir desta segunda-feira (13). São eles: Afonso Cláudio, Apiacá, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Pinheiros, Sooretama, Venda Nova do Imigrante e Vila Valério.
Apesar da mudança, o Espírito Santo continua com 41 municípios nesta categoria. Isso porque Boa Esperança, Divino de São Lourenço, Fundão, Guaçuí, João Neiva, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, Santa Teresa e Viana passaram para o risco moderado composto, ao todo, por 37 cidades.
Divulgado neste sábado (11), o 13º mapa de risco vale até o próximo domingo, dia 19 de julho. Este é o primeiro feito com base na nova matriz de risco. Nela, a taxa de letalidade e o coeficiente de incidência passaram a considerar os casos e os óbitos dos últimos 28 dias, em vez do acumulado desde o início da pandemia.
O objetivo é que cada local seja classificado de forma individual, devido às fases distintas vividas pelas regiões do Estado. "Como estamos em um momento de estabilidade na Grande Vitória e os municípios mais importantes do interior ainda estão em processo crescente de casos ativos, é importante que a matriz represente isso", explicou o governador Renato Casagrande.
AS MUDANÇAS NA MATRIZ DE RISCO
Além da alteração na base do cálculo dos índices de letalidade e incidência, a nova matriz de risco apresentada nesta sexta-feira (10) traz outras modificações. Com a mesma finalidade, o Governo Estadual abandonou três regras que vigoravam nas versões anteriores:
- Permanência do município classificado em risco alto nesta categoria por, pelo menos, 14 dias;
- Única classificação para todas as cidades da Grande Vitória;
- Decretação automática de risco moderado para os municípios vizinhos àqueles classificados como de risco alto.
Esta é a terceira vez que a metodologia para elaboração do mapa de risco do Espírito Santo passa por modificações. Implementada em abril, ela passou a considerar o coeficiente de incidência e a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do Estado, no início de maio.
Depois, no final do mesmo mês, a matriz de risco foi ampliada. Somaram-se às variáveis já adotadas a taxa de letalidade, o índice de isolamento social e a porcentagem da população idosa, indicadores referentes a cada município. Nesta etapa, também foram estipuladas as regras para um possível lockdown.
AS FLEXIBILIZAÇÕES PARA CADA RISCO
Nesta segunda-feira (13), junto com o novo mapa de risco, entram em vigor flexibilizações para algumas atividades. Restaurantes, por exemplo, poderão funcionar em um horário ampliado, embora diferenciado, nas cidades de todos os riscos, com exceção do extremo. Enquanto as academias serão beneficiadas nos municípios de risco moderado. Entenda:
- Risco baixo: não haverá mais limitação de horário para restaurantes.
- Risco moderado: de segunda a sexta-feira, os restaurantes poderão abrir das 10h às 18h. Aos sábados, das 10h às 16h. As academias poderão ser frequentadas por mais de cinco pessoas ao mesmo tempo, desde que respeitadas as medidas de distanciamento social.
- Risco alto: os restaurantes poderão abrir de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Funcionamento continua proibido nos finais de semana.
Ao apresentar as flexibilizações, o governador Casagrande explicou que "são ajustes possíveis em decorrência da proliferação do coronavírus, uma vez que o número de óbitos está se mantendo estável, e até com leve queda", mas reforçou que é necessária a colaboração de todos. "Precisamos contar com a responsabilidade dos proprietários e dos clientes", disse.