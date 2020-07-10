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Coronavírus no ES

Coronavírus: 'Situação em MG também nos preocupa', diz Casagrande

Governador do ES afirmou que o contágio mais intenso, que começou a se desenvolver mais recentemente no estado vizinho, torna mais difícil entender o comportamento do vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 20:52

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 20:52

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em coletiva nesta quinta (25)
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, demonstrou preocupação com o avanço do coronavírus em Minas Gerais Crédito: Reprodução
O governador Renato Casagrande demonstrou preocupação com o avanço do coronavírus em Mina Gerais, que possui 70.086 casos confirmados da doença e 1.504 mortes. Durante coletiva de imprensa por videoconferência nesta sexta-feira (10), Casagrande afirmou que o contágio mais intenso da pandemia, que começou a se desenvolver mais recentemente no estado mineiro, torna mais difícil entender o comportamento do vírus.
De acordo com Casagrande, a população do Espírito Santo deve entender que, no Estado, a pandemia está ainda na "metade do caminho" para uma estabilidade. Casagrande afirmou que Minas Gerais foi um dos estados do Brasil que adotou medidas precipitadas de relaxamento por considerar que já havia passado pela curva mais intensa do avanço do coronavírus e reiterou que isso não pode acontecer no Espírito Santo.
"A gente viu alguns estados que deram passos maiores que a perna e tiveram de voltar atrás. O que está acontecendo no Distrito Federal, em Goiás, alguns estados que pensavam que já tinham passado pela pandemia, mas não tinham. É o caso de Minas Gerais, que nos preocupa também, nosso vizinho. Estamos em um patamar da pandemia e Minas Gerais começou um contágio mais intenso agora. Então tem uma necessidade de compreender que nós estamos no meio da caminhada", afirmou.

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Casagrande citou o estado mineiro em outra oportunidade durante a coletiva, ao dizer que o Brasil ainda está na fase de conhecer o comportamento do vírus. Segundo Casagrande, já houve um avanço grande no descobrimento da atuação da Covid-19, mas ressaltou que, por conta do alto número de mortes ocasionadas pela pandemia, é ainda um desafio grande e, por isso, deve ser tratado com cautela.
"O vírus já estava aqui no Espírito Santo, mas não estava com intensidade em Minas Gerais. Não estava com intensidade no Centro Oeste, na Região Sul do país. Então estamos conhecendo muito o comportamento do vírus. Os pesquisadores já avançaram muito, nós da gestão também, em como lidar. Mas é um desafio, porque é um vírus que mata muito, tira muitas vidas. É preciso ter cautela", disse.

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