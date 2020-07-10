Governador do ES sinaliza possível retorno do futebol capixaba em setembro

O futebol no Espírito Santo está paralisado desde meados de março, quando a Federação de Futebol (FES) decidiu suspender as Séries A e B do Campeonato Capixaba 2020, seguindo as orientações do Governo do Estado, que naquele momento iniciava o combate à pandemia da Covid-19.
Quatro meses depois, com a diminuição da taxa de contaminação no Estado, nesta sexta-feira (10), o governador Renato Casagrande sinalizou para a possibilidade de retomada do futebol local no mês de setembro. A partir da liberação, a FES e os clubes poderão marcar os retornos das duas competições
"A Secretaria de Saúde tem se reunido com a Federação de Futebol e estamos apontando para que em setembro a gente possa retormar as competições no Estado. Temos essa perspectiva. Agora, se vai ser com ou sem público, só o tempo irá permitir que a gente faça essa avaliação. Mas tem um apontamento, sem definição final, para que seja feita a retomada dos campeonatos em setembro", afirmou o governador em coletiva por videoconferência.
Apesar de apontar para uma possível liberação da volta do futebol no mês de setembro, Casagrande prega cautela. "Temos que manter os espaços seguros e o pior cenário que pode acontecer é darmos passos muitos largos e termos que voltar atrás. Então é melhor tomarmos as decisões com cautela porque tenho visto outros estados e municípios voltando atrás em suas decisões, por conta do colapso no sistema de saúde", declarou.
COMPETIÇÕES
A Série A do Campeonato Capixaba foi paralisada nas quartas de final com os confrontos: Vitória x Estrela, Rio Branco de Venda Nova x São Mateus, Real Noroeste x Serra e Desportiva Ferroviária x Rio Branco.
Em abril, a Segunda Divisão Estadual foi adiada para outubro. Quando foi suspensa, a Série B chegou à terceira rodada. Com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Pinheiros é o líder, seguido do Vilavelhense, em segundo, com seis. Fecham a zona de classificação para as semifinais o Esse e o Capixaba, ambos com um ponto. O Sport-ES está lanterna, ainda sem pontuar.