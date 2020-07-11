Na primeira quinzena de junho, o número de vidas perdidas para o novo coronavírus no Espírito Santo havia superado o total de pessoas assassinadas durante todo o ano de 2019. E agora depois de apenas um mês a pandemia já é responsável por mais que o dobro dessas mortes no Estado.
Mortes por coronavírus superam o dobro de assassinatos de 2019 no ES
Até a última sexta-feira (10), foram registrados 1.967 óbitos em todo o território capixaba, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Já no ano passado, foram 978 homicídios. Quantidade que se dobrada, chega a 1.956 11 mortos a menos.
A comparação não serve apenas para ajudar a dimensionar a gravidade da pandemia, mas revela o avanço dela no Estado: se para superar o número de homicídios foram necessários inicialmente três meses, bastou passar mais um para acumular outra perda de igual tamanho.
Vale lembrar que, em pouco de mais de 120 dias, o novo coronavírus também já matou mais que todos os acidentes de trânsito ocorridos no ano passado, quando 806 pessoas faleceram nas ruas, avenidas e rodovias do Estado, em ocorrências que incluem batidas, colisões e atropelamentos.
A PANDEMIA NO ES
Desde o início da pandemia no final de fevereiro, o Espírito Santo já registrou 61.361 casos confirmados da Covid-19. Além de outros 47.982 casos suspeitos e 25.715 sob investigação. Atualmente, a taxa de letalidade no Estado está em 3,21%. O dado positivo é que mais de 40 mil capixabas já venceram a doença.