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Vidas perdidas

Mortes por coronavírus superam o dobro de assassinatos de 2019 no ES

Nos quatro meses da pandemia, a Covid-19 já causou 1.967 óbitos no Estado; número é mais que duas vezes maior que o de vítimas de homicídios do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 09:15

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 09:15

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
No dia 21 de junho, ato em Camburi homenageou os 1.300 mortos pelo coronavírus; número já subiu para mais de 1.900 Crédito: Ricardo Medeiros
Na primeira quinzena de junho, o número de vidas perdidas para o novo coronavírus no Espírito Santo havia superado o total de pessoas assassinadas durante todo o ano de 2019. E agora  depois de apenas um mês  a pandemia já é responsável por mais que o dobro dessas mortes no Estado.
Mortes por coronavírus superam o dobro de assassinatos de 2019 no ES
Até a última sexta-feira (10), foram registrados 1.967 óbitos em todo o território capixaba, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Já no ano passado, foram 978 homicídios. Quantidade que se dobrada, chega a 1.956  11 mortos a menos.
A comparação não serve apenas para ajudar a dimensionar a gravidade da pandemia, mas revela o avanço dela no Estado: se para superar o número de homicídios foram necessários inicialmente três meses, bastou passar mais um para acumular outra perda de igual tamanho.
Vale lembrar que, em pouco de mais de 120 dias, o novo coronavírus também já matou mais que todos os acidentes de trânsito ocorridos no ano passado, quando 806 pessoas faleceram nas ruas, avenidas e rodovias do Estado, em ocorrências que incluem batidas, colisões e atropelamentos.

A PANDEMIA NO ES

Desde o início da pandemia no final de fevereiro, o Espírito Santo já registrou 61.361 casos confirmados da Covid-19. Além de outros 47.982 casos suspeitos e 25.715 sob investigação. Atualmente, a taxa de letalidade no Estado está em 3,21%. O dado positivo é que mais de 40 mil capixabas já venceram a doença.

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