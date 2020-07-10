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Coronavírus

Covid-19: taxa de ocupação de leitos volta a crescer na Região Metropolitana

Ocupação de leitos de UTI para pacientes infectados pelo novo coronavírus é de 85,39% nos municípios que compõem a região, e é ainda onde está concentrado o maior número de casos da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 17:40

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 17:40

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Voltou a crescer a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo, que alcançou  a marca de 83,19%. A situação é um pouco mais grave na Região Metropolitana, que concentra a maioria dos casos da doença, e que apresenta um percentual de lotação maior, chegando a 85,39%. Na última quinta-feira (09), a taxa de ocupação de leitos de UTI era de 81,45%.
A atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), desta sexta-feira (10) aponta que os hospitais do Estado possuem 690 leitos de UTI, dos quais 574 estão ocupados. Já as enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus apresentação uma taxa de ocupação de 69,64%. São 741 leitos disponibilizados e 516 estão em uso.
Na Região Metropolitana, estão disponíveis 486 leitos de UTI, sendo que 415 estão ocupados. Nas enfermarias existem 523 leitos, dos quais 396 estão ocupados. Na última quinta-feira (09), a taxa de ocupação de leitos de UTI  era de 81,45%.

CONFIRA A TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI POR REGIÃO

  • Norte - 83,33%
  • Central - 63,64%
  • Metropolitana - 85,39%
  • Sul - 80,49%
  • Geral - 83,19%

HOSPITAIS LOTADOS

As informações do Painel Covid-19 também revelam que vários hospitais em solo capixaba já não contam com leitos de UTI a serem utilizados. Destes, cinco são na Região Metropolitana: Hospital Madre Regina Protman, Hospital Santa Rita, Hospital Santa Casa de Misericórdia, Hospital Vila Velha e Vitória Apart.
Na Região Norte, o Hospital Rio Doce já não conta com leitos de UTI, e na Região Sul, o mesmo acontece com o Hospital de Guaçuí.

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