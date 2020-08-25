"No hospital, não tinha força para segurar uma caneta", diz médico capixaba que venceu a Covid-19

Meus pais vieram para minha casa, em Vitória. Como estava na UTI, não podia receber visitas, então o único contato era através do boletim médico que saía às 10 horas. Eram 23 horas do dia acoplado ao aparelho respiratório, e só conseguia ficar uma hora sem, que era o momento da comida. Quando fui transferido para o quarto, só conseguia fazer videochamada de 10 minutos. Para minha mãe também foi horrível, ela sofreu muito. Sabia que eu estava acompanhando essa doença desde o início, o tanto de pacientes que acabei perdendo... a sensação é que eu não ia aguentar. E o médico foi muito claro com ela, dizendo que meu estado era muito grave.