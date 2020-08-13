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Exercícios na pandemia

Mito ou verdade: correr de máscara pode causar danos à saúde?

Correr de máscara faz mal? Existe algum tipo de acessório ideal? Educador físico explica que exercícios de ritmo moderado devem priorizados para garantir maior comodidade durante as atividades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 19:02

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 19:02

Mulher correndo com máscara de proteção facial
Optar por corridas de ritmo moderado e escolher máscaras mais amplas estão entre as recomendações para reduzir os riscos. Crédito: Freepik
Com a redução do risco de contágio pelo coronavírus em várias cidades, fazer exercícios em locais abertos já voltou a fazer parte da vida de muita gente. A corrida é uma das atividades mais praticadas nesta retomada e várias dúvidas surgem sobre o uso de máscaras durante a prática do exercício.
De acordo com o educador físico João Siqueira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda o uso da máscara nessas situações. Além de tornar a respiração mais desconfortável, o suor pode molhar a máscara, e deixá-la mais pesada, dificultando ainda mais a captação de ar e promovendo o crescimento de vírus e bactérias, explica.
O ideal é que exercícios de ritmo moderado, incluindo a corrida, sejam priorizados para desacelerar o umedecimento das máscaras e garantir maior comodidade durante as atividades.

O uso de máscara interfere nas trocas gasosas?

"O atrito do tecido com o rosto é que causa uma agonia e ocasiona essa sensação, mas isso não interfere nas trocas gasosas"
Jéssica Polese - Pneumologista
A pneumologista Jéssica Polese afirma que, desde que as máscaras não sejam profissionais - que possuem maior vedamento - não há problemas. Uma máscara comum, de tecido, pode ser usada tranquilamente pra corridas e outras atividades", explica.
Segundo a médica, é preciso tomar cuidado apenas quando a máscara colapsa no rosto, o que pode causar a sensação de falta de ar e sufocamento. O atrito do tecido com o rosto é que causa uma agonia e ocasiona essa sensação, mas isso não interfere nas trocas gasosas. O ideal pra evitar este tipo de desconforto é optar por uma máscara com mais espaço, que reduza o atrito, explica.

Como reduzir os riscos?

O personal trainer João Siqueira diz que manter a distância de outras pessoas ainda é essencial Crédito: Arquivo pessoal
A principal orientação de João Siqueira é correr em locais com o fluxo menor de pessoas. Se ideia for manter a resistência cardiorrespiratória, a pessoa pode ainda alugar ou comprar equipamentos como esteiras ou bicicleta para treinar em casa".
Atentar-se à intensidade dos exercícios também é importante. Não oriento as pessoas a praticarem exercícios de alta intensidade. Isso pode comprometer o sistema imunológico e deixar a pessoa mais vulnerável ao vírus, explica João. Ele diz ainda que, mesmo sabendo que a orientação da OMS é não usar máscaras durante a prática, é importante ressaltar que alguns estados e cidades têm suas próprias recomendações que, nesse caso, devem ser seguidas.

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