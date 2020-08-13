Mito ou verdade: correr de máscara pode causar danos à saúde?

Optar por corridas de ritmo moderado e escolher máscaras mais amplas estão entre as recomendações para reduzir os riscos. Crédito: Freepik

Com a redução do risco de contágio pelo coronavírus em várias cidades, fazer exercícios em locais abertos já voltou a fazer parte da vida de muita gente. A corrida é uma das atividades mais praticadas nesta retomada e várias dúvidas surgem sobre o uso de máscaras durante a prática do exercício.

De acordo com o educador físico João Siqueira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda o uso da máscara nessas situações. Além de tornar a respiração mais desconfortável, o suor pode molhar a máscara, e deixá-la mais pesada, dificultando ainda mais a captação de ar e promovendo o crescimento de vírus e bactérias, explica.

O ideal é que exercícios de ritmo moderado, incluindo a corrida, sejam priorizados para desacelerar o umedecimento das máscaras e garantir maior comodidade durante as atividades.

O uso de máscara interfere nas trocas gasosas?

"O atrito do tecido com o rosto é que causa uma agonia e ocasiona essa sensação, mas isso não interfere nas trocas gasosas" Jéssica Polese - Pneumologista

A pneumologista Jéssica Polese afirma que, desde que as máscaras não sejam profissionais - que possuem maior vedamento - não há problemas. Uma máscara comum, de tecido, pode ser usada tranquilamente pra corridas e outras atividades", explica.

Segundo a médica, é preciso tomar cuidado apenas quando a máscara colapsa no rosto, o que pode causar a sensação de falta de ar e sufocamento. O atrito do tecido com o rosto é que causa uma agonia e ocasiona essa sensação, mas isso não interfere nas trocas gasosas. O ideal pra evitar este tipo de desconforto é optar por uma máscara com mais espaço, que reduza o atrito, explica.

Como reduzir os riscos?

O personal trainer João Siqueira diz que manter a distância de outras pessoas ainda é essencial Crédito: Arquivo pessoal

A principal orientação de João Siqueira é correr em locais com o fluxo menor de pessoas. Se ideia for manter a resistência cardiorrespiratória, a pessoa pode ainda alugar ou comprar equipamentos como esteiras ou bicicleta para treinar em casa".