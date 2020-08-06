Fazer teste sorológico para a covid-19 libera visitas a amigos e família?

Mesmo pessoas que já foram infectadas precisam continuar com os cuidados como o uso de máscara Crédito: siraphol s. / Freepik

Algumas pessoas têm recorrido aos testes sorológicos na esperança de já terem sido infectadas pelo novo coronavírus e desenvolvido anticorpos. Assim poderiam encontrar amigos e familiares sem oferecer riscos. Mas será mesmo que elas estão seguras? Fazer o teste sorológico para a covid-19 libera para as visitas?

A pesquisadora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel, explica que todos os testes de diagnóstico da covid-19 são importantes, cada um no seu momento. "É a principal estratégia recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é testar e isolar os casos que são positivos. Especificamente, se a pessoa está com os anticorpos IgG positivo, dizendo, então, que ela se infectou, teve o contato com o vírus ou foi assintomática, é importante para entender o espalhamento da doença", diz.

Mas o teste não é garantia de que você já pode ver seus amigos e familiares. "A pessoa não vai desenvolver a doença e infectar outras. O problemas é que não sabemos por quanto tempo essa memória imunológica permanece. E também temos dúvidas sobre a possibilidade de reinfecção . Diante dessas duas incertezas ainda é prematuro dizer que a pessoa oferece riscos ou não, porque não sabemos por quanto tempo isso permanece", esclarece Ethel.

"Não sabemos por quanto tempo a memória imunológica permanece. E também temos dúvidas sobre a possibilidade de reinfecção" Ethel Maciel - Pesquisadora em epidemiologia

O infectologista Lauro Ferreira Pinto diz que é preciso ter cuidado com os testes sorológicos. Segundo o médico, as chamadas Quimioluminescência com detecção de Imunoglobulina G são os que têm funcionado melhor. "Os de detecção de Imunoglobulina M, que caracteriza mais a fase aguda, tem muita reação cruzada com outros vírus e até outros coronavírus, por isso não são confiáveis", diz.

Cuidados continuam

Lauro explica que a pessoa que tem Quimioluminescência IGG Positiva possui uma boa chance de já ter desenvolvida a doença. "Tem anticorpos e é pouco provável que se infecte novamente nos próximos 4 ou 5 meses. Elas não representam riscos para os familiares. Mas não dá para ter certeza disso, por isso continuamos pedindo que as pessoas mantenham os seus cuidados", alerta o infectologista.

"Manter a distância e o uso de máscara continuam sendo recomendados, principalmente quando se visita pessoas de grupo de risco" Lauro Ferreira Pinto - Infectologista

A epidemiologista ressalta que ainda é importante o uso de máscara e das medidas de prevenção - mesmo para as pessoas que já testaram positivo para o coronavírus. "Não sabemos se o vírus pode causar reinfecção e se ela pode ser mais grave num segundo momento". Para ela, o ideal é que no mês de agosto ainda se mantenha o distanciamento físico. "Se for visitar alguém que permaneça de máscara e faça o distanciamento porque estamos com a transmissão comunitária e com muitos infectados ativos. É importante manter o distanciamento físico".