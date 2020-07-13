Covid-19: testes sobre reinfecção devem começar em julho no ES

"Serão testes sorológicos que vão permitir investigar pacientes que já foram infectados. Averiguar a titulação de anticorpos, verificar a situação em hospitais e em populações específicas. Nossa expectativa é que consigamos oferecer esses testes a partir da última quinzena de julho"

Atualmente, o Lacen-ES tem analisado até 800 testes por dia. Ou seja, 500 a menos que a capacidade máxima. De acordo com o secretário, não há amostras represadas e todos os resultados saem em até 36 horas. Essa condição nos permite que outros tipos de testagem sejam feitas no Estado, garantiu.