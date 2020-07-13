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Covid-19: testes sobre reinfecção devem começar em julho no ES

Estado aguarda chegada dos kits para dar início à investigação; objetivo é verificar o comportamento dos anticorpos em pessoas que já se recuperaram da doença

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 19:02
Teste rápido de coronavírus
Testes sorológico que detectam os anticorpos IgG serão usados para investigas casos de reinfecção no ES Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
A testagem para investigar possíveis casos de reinfecção pelo novo coronavírus no Espírito Santo deve começar ainda neste mês de julho. O início previsto da pesquisa foi divulgado na tarde desta segunda-feira (13), em uma entrevista realizada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Embora os critérios de seleção não estejam totalmente definidos, os participantes serão capixabas que contraíram a Covid-19 durante o começo da pandemia. O objetivo também é verificar o comportamento dos anticorpos criados por eles no organismo, ao longo do tempo.
"Serão testes sorológicos que vão permitir investigar pacientes que já foram infectados. Averiguar a titulação de anticorpos, verificar a situação em hospitais e em populações específicas. Nossa expectativa é que consigamos oferecer esses testes a partir da última quinzena de julho"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
O Estado ainda aguarda a chegada dos kits para começar a pesquisa. O material será enviado pelo Ministério da Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e pela Coordenação Geral de Laboratórios da Saúde Pública (CGLab). Já a análise será feita pelo próprio Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).
Atualmente, o Lacen-ES tem analisado até 800 testes por dia. Ou seja, 500 a menos que a capacidade máxima. De acordo com o secretário, não há amostras represadas e todos os resultados saem em até 36 horas. Essa condição nos permite que outros tipos de testagem sejam feitas no Estado, garantiu.

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