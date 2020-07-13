Coronavírus: ES registra 2.040 mortes e passa de 63 mil casos

O Espírito Santo chegou a 63.881 casos e 2.040 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta segunda-feira (13). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 1.008 pessoas e resultou em 30 óbitos.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 10.016 registros da doença, seguido pela Serra (9.258), Vitória (9.079) e Cariacica (7.104). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.198 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 42.586 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,19% e, até agora, 135.960 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.