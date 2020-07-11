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Covid-19

Anvisa reforça que uso de ivermectina não é recomendado contra coronavírus

Nas últimas semanas, postagens em redes sociais vêm sugerindo que o uso de ivermectina tem curado pessoas com coronavírus, no entanto, os conteúdos são enganosos

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 20:00
Coronavírus (covid-19)
Segundo a Anvisa, o uso de ivermectina não é recomendado para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus Crédito: Cottonbro/ Pexels
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou que o uso de ivermectina não é recomendado para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. O medicamento antiparasitário não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.
Nas últimas semanas, postagens em redes sociais vêm sugerindo que o uso de ivermectina tem curado pessoas com coronavírus. No entanto, os conteúdos são enganosos, como já publicou o Estadão Verifica no mês passado. Em nota publicada em seu site, a Anvisa alerta:
"Diante das notícias veiculadas sobre medicamentos que contêm ivermectina para o tratamento da Covid-19, a Anvisa esclarece:

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Inicialmente, é preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que comprovem o uso desse medicamento para o tratamento da Covid-19, bem como não existem estudos que refutem esse uso. Até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da Covid-19 no Brasil.
Nesse sentido, as indicações aprovadas para a ivermectina são aquelas constantes da bula do medicamento. Cabe ressaltar que o uso do medicamento para indicações não previstas na bula é de escolha e responsabilidade do médico prescritor".
Estudos recentes mostraram que o medicamento mostrou resultados positivos contra o coronavírus, mas os testes foram feitos in vitro. Em humanos, a dosagem não daria conta de ser efetiva para a Covid-19.
A invermectina é um medicamento antiparasitário, usado no combate a vermes, parasitas e ácaros. É bastante utilizada no Brasil contra piolhos."

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