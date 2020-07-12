Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Baile do Mandela

Em meio à pandemia, rua em Cariacica fica lotada em festa clandestina

Rua no bairro Campo Verde ficou tomada por participantes de um baile funk neste domingo. Polícia Militar e fiscais da prefeitura foram até lá, mas festa recomeçou após eles deixarem o local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 17:41

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 17:41

Festa fechou a rua em Cariacica no mesmo dia em que o Estado chegou a 2 mil mortos por Covid-19
Baile funk clandestino fechou a rua em Cariacica no mesmo dia em que o Estado chegou a 2 mil mortos por Covid-19 Crédito: Reprodução
Com um número ainda elevado de mortes diárias no Estado por conta da pandemia do novo coronavírus, a rua Visconde do Rio Branco, no bairro Campo Verde, em Cariacica, ficou tomada por uma multidão durante uma festa clandestina na madrugada deste domingo (12). Imagens do baile funk realizado no local mostram dezenas de pessoas aglomeradas e sem fazer o uso de máscaras.
Após reclamações de moradores da região, a Polícia Militar e fiscais da prefeitura chegaram a ir ao local, mas de nada adiantou. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), os servidores e os policiais dispersaram os participantes e chegaram a permanecer no local por duas horas. No entanto, assim que foram embora, a festa, conhecida como "Baile do Mandela", foi retomada.
O baile aconteceu no mesmo dia em que o Espírito Santo chegou ao número de 2 mil mortes por conta da Covid-19. Cariacica é um dos municípios com maior incidência de casos. Por lá, já são 6.988 pessoas que se contaminaram com o vírus e 266 que morreram pela doença.
Para combater os chamados Bailes do Mandela, a Prefeitura de Cariacica tem promovido ações de fiscalização em conjunto com a Força Tática da Polícia Militar. Segundo a secretaria, as festas constituem pertubação pública, onde, por diversas vezes, já foram apreendidas armas e drogas. A equipe do Disque-Silêncio comparece aos locais e, ao verificar risco na abordagem, informa ao Ciodes a ocorrência do evento, para que a atuação policial ocorra. Também há operações previamente marcadas com a Força Tática da Polícia Militar para encerramento desses bailes.
A população pode realizar denúncias por meio do telefone 0800 2839 255, de segunda a sexta-feira, das 12h às 6h, e aos finais de semana, 24h.

Veja Também

Identificada vítima de acidente com parapente em Viana

Morte em Viana: vídeo mostra momento em que vítima cai de parapente

Covid-19: ES registra quase 2 mil mortes e mais de 62 mil casos da doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados