Em meio à pandemia, rua em Cariacica fica lotada em festa clandestina

Baile funk clandestino fechou a rua em Cariacica no mesmo dia em que o Estado chegou a 2 mil mortos por Covid-19 Crédito: Reprodução

Com um número ainda elevado de mortes diárias no Estado por conta da pandemia do novo coronavírus , a rua Visconde do Rio Branco, no bairro Campo Verde, em Cariacica , ficou tomada por uma multidão durante uma festa clandestina na madrugada deste domingo (12). Imagens do baile funk realizado no local mostram dezenas de pessoas aglomeradas e sem fazer o uso de máscaras.

Após reclamações de moradores da região, a Polícia Militar e fiscais da prefeitura chegaram a ir ao local, mas de nada adiantou. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), os servidores e os policiais dispersaram os participantes e chegaram a permanecer no local por duas horas. No entanto, assim que foram embora, a festa, conhecida como "Baile do Mandela", foi retomada.

O baile aconteceu no mesmo dia em que o Espírito Santo chegou ao número de 2 mil mortes por conta da Covid-19 . Cariacica é um dos municípios com maior incidência de casos. Por lá, já são 6.988 pessoas que se contaminaram com o vírus e 266 que morreram pela doença.

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Para combater os chamados Bailes do Mandela, a Prefeitura de Cariacica tem promovido ações de fiscalização em conjunto com a Força Tática da Polícia Militar. Segundo a secretaria, as festas constituem pertubação pública, onde, por diversas vezes, já foram apreendidas armas e drogas. A equipe do Disque-Silêncio comparece aos locais e, ao verificar risco na abordagem, informa ao Ciodes a ocorrência do evento, para que a atuação policial ocorra. Também há operações previamente marcadas com a Força Tática da Polícia Militar para encerramento desses bailes.