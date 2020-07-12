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Acidente

Morte em Viana: vídeo mostra momento em que vítima cai de parapente

Imagens mostram momento em o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, que estava com um instrutor, caiu do aparelho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 16:16

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 16:16

O momento em que o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, cai de parapente enquanto realizava um voo com um instrutor foi registrado em vídeo. O acidente aconteceu no final da manhã deste domingo (12) nas proximidades da Rampa do Urubu, em Viana. Luiz não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de queda em altura, por volta das 11h20, no bairro Universal, em Viana. De acordo com informações da corporação, um instrutor de parapente realizava um voo com um aluno que acabou caindo em uma área de mata, durante a atividade.
Os bombeiros conseguiram localizar o corpo do empresário e o levaram até uma mata. A Polícia Civil foi acionada.

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