Morte em Viana: vídeo mostra momento em que vítima cai de parapente

O momento em que o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, cai de parapente enquanto realizava um voo com um instrutor foi registrado em vídeo. O acidente aconteceu no final da manhã deste domingo (12) nas proximidades da Rampa do Urubu, em Viana. Luiz não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de queda em altura, por volta das 11h20, no bairro Universal, em Viana. De acordo com informações da corporação, um instrutor de parapente realizava um voo com um aluno que acabou caindo em uma área de mata, durante a atividade.
Os bombeiros conseguiram localizar o corpo do empresário e o levaram até uma mata. A Polícia Civil foi acionada.