Morte em Viana: vítima de acidente com parapente era empresário

Identificada a vítima que morreu ao cair de um parapente na região da Rampa do Urubu, em Viana. O homem foi identificado por peritos da Polícia Civil como sendo Luiz Bessa, de 34 anos. No momento da queda, o rapaz estava com um instrutor. Uma equipe da TV Gazeta está no local.
Ele era solteiro e empresário do ramo de auto-peças em Itacibá, Cariacica. O equipamento que usava ainda não foi encontrado, segundo peritos da polícia. A mata em que ele caiu era de difícil acesso.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de queda em altura, por volta das 11h20, na região da Pedra do Urubu, no bairro Universal, em Viana. De acordo com a corporação, um instrutor de parapente realizava o voo com um aluno que acabou caindo em uma área de mata, durante a atividade. Os bombeiros fizeram buscas na região e acabaram encontrando a vítima em óbito. O corpo foi retirado da região de difícil acesso e levado até uma rampa.
A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e que o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares.