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Rampa do Urubu

Morte em Viana: vítima de acidente com parapente era empresário

Empresário do ramo de auto-peças em Cariacica era aluno e estava com um instrutor na hora do acidente. Ele caiu na mata e não resistiu as ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 16:41

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 16:41

Luiz Bessa, vítima do acidente com parapente em Viana Crédito: reprodução/ Instagram
Identificada a vítima que morreu ao cair de um parapente na região da Rampa do Urubu, em Viana. O homem foi identificado por peritos da Polícia Civil como sendo Luiz Bessa, de 34 anos. No momento da queda, o rapaz estava com um instrutor. Uma equipe da TV Gazeta está no local. 

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Ele era solteiro e empresário do ramo de auto-peças em Itacibá, Cariacica. O equipamento que usava ainda não foi encontrado, segundo peritos da polícia. A mata em que ele caiu era de difícil acesso. 
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de queda em altura, por volta das 11h20, na região da Pedra do Urubu, no bairro Universal, em Viana. De acordo com a corporação, um instrutor de parapente realizava o voo com um aluno que acabou caindo em uma área de mata, durante a atividade. Os bombeiros fizeram buscas na região e acabaram encontrando a vítima em óbito. O corpo foi retirado da região de difícil acesso e levado até uma rampa.
A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e que o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares.

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