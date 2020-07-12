Morte em Viana: vítima de acidente com parapente era empresário

Ele era solteiro e empresário do ramo de auto-peças em Itacibá, Cariacica. O equipamento que usava ainda não foi encontrado, segundo peritos da polícia. A mata em que ele caiu era de difícil acesso.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de queda em altura, por volta das 11h20, na região da Pedra do Urubu, no bairro Universal, em Viana. De acordo com a corporação, um instrutor de parapente realizava o voo com um aluno que acabou caindo em uma área de mata, durante a atividade. Os bombeiros fizeram buscas na região e acabaram encontrando a vítima em óbito. O corpo foi retirado da região de difícil acesso e levado até uma rampa.