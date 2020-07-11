Covid-19: ES registra quase 2 mil mortes e mais de 62 mil casos da doença

Desde o início da pandemia, 62.393 pessoas já se infectaram no Estado, 1.032 a mais do que indicava o Painel Covid-19 na sexta-feira (10). Ao todo, 41.450 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,20% e, até agora, 133.290 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.