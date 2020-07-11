Covid-19: ES registra quase 2 mil mortes e mais de 62 mil casos da doença

Com 28 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o Espírito Santo alcançou, neste sábado (11), a marca de 1.995 mortes por coronavírus. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Desde o início da pandemia, 62.393 pessoas já se infectaram no Estado, 1.032 a mais do que indicava o Painel Covid-19 na sexta-feira (10). Ao todo, 41.450 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,20% e, até agora, 133.290 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.
O secretário de Saúde Nésio Fernandes apontou, durante a coletiva na sexta-feira, a existência de uma estabilização consolidada dos casos de coronavírus na Grande Vitória, embora possam surgir já em 2020 novas curvas de crescimento da doença.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha continua liderando o ranking do Estado, com 9.846 registros da doença, seguido por Serra (9.179), Vitória (8.973) e Cariacica (6.931). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.189 pessoas infectadas.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.