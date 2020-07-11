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Após presidente testar positivo

Michelle Bolsonaro anuncia que testou negativo para Covid-19

Tanto a primeira-dama quanto as suas duas filhas não foram infectadas pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 12:22

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 12:22

Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro e suas filhas testaram negativo para o novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR
A primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou nas redes sociais que seu exame para detectar o coronavírus deu resultado negativo, assim como o de suas duas filhas. Michelle realizou os testes depois que exames do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicaram a presença do novo coronavírus, na terça-feira (7). Também moram no Palácio da Alvorada a caçula do casal, Laura, e Letícia, filha de Michelle e enteada de Bolsonaro.
Michelle divulgou o resultado dos testes no Instagram. "Minhas filhas e eu, testamos negativo para Covid-19. Agradeço as orações", escreveu.
Michelle Bolsonaro e as filhas testaram negativo para o Covid-19
Michelle Bolsonaro e as filhas testaram negativo para o Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
Desde que foi infectado pelo coronavírus, Bolsonaro, 65 anos, adotou uma rotina de isolamento de seus familiares, para evitar riscos de contaminação. O presidente passou a dormir em um quarto isolado, longe da primeira-dama, e adaptou um dos dormitórios do Palácio da Alvorada em escritório. Em sua sala de despachos, o presidente tem à sua disposição televisão, computador, telefone, impressora e um aparelho para videoconferências.
Segundo relataram interlocutores à Folha de S.Paulo, Bolsonaro tem sido auxiliado presencialmente pelo major Mauro Cid, o chefe da ajudância de ordens. Cid já teve Covid-19 e se recuperou da doença sem ter apresentado sintomas mais graves. De acordo com assessores presidenciais, quando deixa a sala de despachos, Bolsonaro tem utilizado máscara de proteção e evitado se aproximar de funcionários e familiares.
Entusiasta do uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, Bolsonaro tomou a substância até a sexta-feira (10), embora ainda não haja comprovação científica sobre a sua eficácia. A expectativa é que Bolsonaro permaneça isolamento também durante a próxima semana.
Desde terça, o governo federal começou a submeter a testes de coronavírus todos os funcionários do Palácio da Alvorada. A intenção é realizar o exame nos 107 assessores presidenciais que trabalham na residência oficial.
Ministros que estiveram com Bolsonaro também se submeteram a exames.Os ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e André Mendonça (Justiça) realizaram testes PCR, que deram negativo. Já os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Braga Netto (Casa Civil) fizeram o exame rápido e o vírus tampouco foi identificado. O ministro Augusto Heleno (Segurança Institucional) já teve Covid-19.

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