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Em meio à pandemia

Itamaraty promove conferência sobre vírus do comunismo

Em abril, Araújo foi alvo de críticas ao escrever sobre o que chamou de 'comunavírus' e ao traçar analogia entre o isolamento social aos campos de concentração nazistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 19:26

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 19:26

Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília
Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília Crédito: Reprodução/Divulgação
A Funag (Fundação Alexandre de Gusmão), órgão de pesquisa e divulgação do Itamaraty, está divulgando uma conferência virtual sobre o comunismo. O título da conferência remete à pandemia do novo coronavírus: "Memória do comunismo e atualidade do vírus da mentira".
Marcada para terça-feira (14), ela contará com a presença do escritor e jornalista espanhol Federico Jiménez Santos, que é autor do livro "Memoria del Comunismo: de Lenin a Podemos".
Na gestão do chanceler Ernesto Araújo, a Funag tem convidado palestrantes disseminadores de ideias doutrinárias e ideológicas para seus eventos. Recentemente, promoveu evento chamado "Castro-Chavismo: crime organizados nas Américas".
Em abril, Araújo foi alvo de críticas ao escrever sobre o que chamou de "comunavírus" e ao traçar analogia entre o isolamento social para conter o coronavírus aos campos de concentração nazistas que mataram milhões de judeus.

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