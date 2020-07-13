Presença do novo coronavírus no esgoto pode ajudar o Governo do Espírito Santo a ter mais conhecimento sobre a pandemia Crédito: Marcelo Prest

Your browser does not support the audio element. Análise de esgoto pode revelar dados inéditos sobre o coronavírus no ES

Análises do sistema de esgoto capixaba podem revelar informações inéditas sobre a pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo . Realizado em parceria da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) com o Governo Estadual , o estudo tem como objetivo verificar em quais redes o vírus está presente e aprofundar o conhecimento sobre a disseminação.

Conforme anunciado na entrevista da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) desta segunda-feira (13), o levantamento é semelhante a outros já realizados no país e no mundo. No entanto, o trabalho ainda está na fase de coleta e análise de dados. Por isso, ainda não há uma data para que as primeiras avaliações sejam divulgadas.

"Em alguns países, já identificaram a presença do vírus no esgoto. A partir dessa presença, é possível calcular a taxa de infectados em determinada região" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo

Em maio deste ano, a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) divulgou os resultados iniciais das análises de presença do novo coronavírus no esgoto de Niterói, no Rio de Janeiro . Dos 12 pontos de coleta, havia a presença do respectivo material genético em cinco; e outras duas fases estão em andamento.

"A investigação do coronavírus na rede de esgoto pode fornecer um retrato da presença de casos positivos, incluindo assintomáticos e subnotificados no sistema saúde" Marize Pereira Miagostovich - Chefe do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/FioCruz)

Responsável pela pesquisa, a especialista defendeu que esse tipo de monitoramento da circulação do novo coronavírus fornece informações para as equipes de vigilância em saúde. Ou seja, permite otimizar o uso dos recursos públicos e fortalecer medidas de combate à pandemia.

CONTAMINAÇÃO PELO ESGOTO?

Com a detecção da presença do novo coronavírus nos sistemas de esgoto, surge a dúvida se é possível contraí-lo por meio das fezes. Na época, Marize Miagostovich esclareceu que ainda não há evidências científicas de que a Covid-19 possa ser transmitida desta forma, como acontece com a Hepatite A, por exemplo.

Na tentativa de obter mais informações a respeito, alguns estudos, de acordo com a BBC, apontaram que o novo coronavírus pode permanecer no esgoto até cinco semanas após a recuperação dos infectados. O lado positivo é que alguns sistemas de tratamento seriam capazes de eliminar a presença dele.

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CHEGADA DO VÍRUS BEM ANTES DOS PRIMEIROS CASOS OFICIAIS

Segundo uma reportagem da BBC, pelo menos 15 países já realizaram estudos para verificar o novo coronavírus nos esgotos locais e um dos pontos que chamaram atenção é a presença dele nas redes semanas antes dos primeiros casos oficiais. Na Espanha, por exemplo, a diferença entre os fatos foi de 41 dias.

O ANDAMENTO DO ESTUDO NO ES

Procurada por A Gazeta, a Ufes informou que professores do departamento de engenharia ambiental estão colaborando com duas pesquisas, cujos objetivos é colaborar para a compreensão de como o novo coronavírus circula no Estado, a partir da presença dele na rede de esgoto Estadual.