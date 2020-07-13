Sesa diz à Justiça que vai voltar a agendar consultas e cirurgias a partir de agosto no ES

Arquivo: leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

A informação consta em uma petição encaminhada pela pasta à Justiça Federal , em uma ação movida por um paciente que pede uma cirurgia na uretra. O processo corre na 5ª Vara Federal Cível.

Your browser does not support the audio element. Sesa diz à Justiça que vai voltar a agendar consultas e cirurgias no ES

Segundo um despacho da juíza Maria Claudia de Garcia Paula Allemand, que acompanha o caso, o Estado do Espírito Santo, ao ser intimado para comprovar o cumprimento da ordem proferida pela magistrada para atender o paciente, apresentou a seguinte manifestação: "'(...), em virtude da pandemia do novo coronavírus e Decreto Estadual referente ao COVID-19, informamos que consultas, exames e procedimentos eletivos serão reagendados a partir de agosto de 2020".

Com a manifestação do Estado, a juíza decidiu adiar o cumprimento da decisão, já que a cirurgia desse paciente não é de urgência. A Sesa foi procurada para comentar o assunto, mas ainda não se posicionou.

AFETADOS TERÃO PRIORIDADE