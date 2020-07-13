Sesa diz à Justiça que vai voltar a agendar consultas e cirurgias a partir de agosto no ES

Suspenso desde março por causa da pandemia de coronavírus, o agendamento de consultas, exames e cirurgias eletivas será retomado a partir de agosto pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A informação consta em uma petição encaminhada pela pasta à Justiça Federal, em uma ação movida por um paciente que pede uma cirurgia na uretra. O processo corre na 5ª Vara Federal Cível.
Sesa diz à Justiça que vai voltar a agendar consultas e cirurgias no ES
Segundo um despacho da juíza Maria Claudia de Garcia Paula Allemand, que acompanha o caso, o Estado do Espírito Santo, ao ser intimado para comprovar o cumprimento da ordem proferida pela magistrada para atender o paciente, apresentou a seguinte manifestação: "'(...), em virtude da pandemia do novo coronavírus e Decreto Estadual referente ao COVID-19, informamos que consultas, exames e procedimentos eletivos serão reagendados a partir de agosto de 2020".
Com a manifestação do Estado, a juíza decidiu adiar o cumprimento da decisão, já que a cirurgia desse paciente não é de urgência. A Sesa foi procurada para comentar o assunto, mas ainda não se posicionou.
Os procedimentos eletivos, ou seja, aqueles que não são de urgência, estão suspensos desde março na rede estadual. Essa foi uma das medidas restritivas anunciadas pelo Governo do Estado para conter o avanço da Covid-19 no Espírito Santo.
AFETADOS TERÃO PRIORIDADE
Em março, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os agendamentos seriam retomados após a fase mais crítica da doença. No dia 10 de julho, em coletiva de imprensa, o secretário disse que a Grande Vitória vive uma estabilização consolidada do coronavírus e está iniciando uma fase de recuperação que ainda precisa ser analisada nas próximas quatro semanas.
Também em março, o secretário garantiu que as pessoas afetadas pelo adiamento das consultas, exames e cirurgias terão prioridade e não vão para o final da fila.