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Saúde

Com covid-19, cantor Cauan está com 60 a 65% dos pulmões comprometidos

Apesar de ainda estar em estado grave, o cantor, da dupla sertaneja Cleber e Cauan, tem apresentado melhora, segundo o irmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:52

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:52

Cauan, da dupla com Cleber, está internado há uma semana devido a covid-19
Cauan, da dupla com Cleber, está internado há uma semana devido a covid-19 Crédito: Instagram/ @cauancec
Depois de uma semana internado em um hospital de Goiânia por conta da covid-19, o cantor Cauan Máximo, da dupla com Cleber, está apresentando melhora nos exames, segundo o irmão do sertanejo, Fernando, que é médico.
"O Cauan ainda é um paciente muito grave, mas, graças a Deus, houve uma discreta melhora. A tomografia que apresentava 75% de comprometimento pulmonar no sábado, na madrugada de terça-feira, baixou para 60/65%. Os exames de laboratório têm se mantido estáveis. Isso já é uma conquista para a gente", explicou Fernando no programa Encontro com Fátima Bernardes.
Apesar da melhora, Cauan segue dependendo da oxigenoterapia 24 horas por dia. Fernando também contou que tem tentado ajudar psicologicamente o irmão, que sempre foi muito ativo, e tem se sentido ansioso no leito de UTI.

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"Eu já passei por isso, tive covid-19 no mês passado, estava na mesma situação, internado na UTI. Eu digo para ele: 'Irmão, vai para cima, vai dar certo, vamos colaborar com todo o tratamento, e da mesma forma que eu fui curado você vai ser também".
Além de Fernando, outros membros da família de Cauan foram infectados pelo novo coronavírus. Shirlei, a mãe do cantor, recebeu o diagnóstico nesta quarta-feira, 19, enquanto o pai já estava em tratamento na própria casa.

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