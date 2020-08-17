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Saúde

Cauan, da dupla com Cleber, tem 70% do pulmão comprometido por Covid-19

Cantor sertanejo está internado em hospital de Goiás desde a última quarta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:24

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:24

Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan
Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan Crédito: Reprodução/Intagram
Cauan Máximo, da dupla Cleber & Cauan, está internado na UTI de um hospital em Goiânia. O cantor teve diagnóstico positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, confirmado na terça-feira passada (11) e, desde então, seu estado de saúde se deteriorou. Neste domingo (16), a equipe dele divulgou que ele tem comprometimento de 70% a 75% dos pulmões.
De acordo com comunicado oficial, ele está "estável" e fazendo uso de medicamentos como antibióticos, e anticoagulante, além de plasma e oxigenioterapia contínua.
"Agradecemos a todos pelas orações, pela torcida, pelas mensagens positivas e pelo carinho e pedimos que continuem se lembrando dele nas suas preces", pede o texto. "Acreditamos que Deus vai tirar nosso Cauan dessa."
A mulher do artista, Mariana Moraes, também está com coronavírus e o acompanha no hospital.
Ver essa foto no Instagram

Comunicado oficial . Na sexta-feira passada (7), o cantor Cauan (Cleber & Cauan) sentiu febre, dores no corpo e passou o final de semana acamado. Na segunda-feira, realizou o exame PCR e no dia seguinte, infelizmente, foi diagnosticado com Covid-19. . Na u?ltima quarta-feira retornou ao me?dico, com febre alti?ssima. Realizou raio-x do to?rax e o resultado apontou que o pulma?o estava comprometido em mais de 50%. Ele foi internado imediatamente, com dores tambe?m no esto?mago devido a? medicac?a?o oral e a baixa oxigenac?a?o. O cantor ainda na?o apresentou nenhuma melhora significativa. . Estamos torcendo para que o Cauan fique bem o quanto antes e passe por essa fase delicada como vencedor. Contamos com a energia positiva e orac?o?es de todos os fa?s e seguidores. ???? Edit: @marianagmoraes está sem máscara junto de Cauan pois ela também teve diagnóstico de COVID e encontra-se bem e em acompanhamento

Uma publicação compartilhada por Cleber e Cauan (@cleberecauan) em

Ainda segundo a equipe da dupla, Cauan começou a sentir febre e dores no corpo na sexta-feira (7). Ele realizou exame na segunda-feira (10) e teve o diagnóstico confirmado no dia seguinte.
Na quarta-feira (12), ele realizou raio-x do tórax e o resultado já apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%. Ele foi internado imediatamente.

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Amigos do universo sertanejo têm usado as redes sociais para desejar melhoras ao cantor. "Vamos orar para o Cauan", escreveu Gusttavo Lima. "Estamos torcendo, orando pela sua recuperação, guerreiro!"
"Melhoras, meu astro!", desejaram Simone e Simaria. "Deus restituirá sua saúde e logo você estará com sua família novamente. Estamos juntos!!!"

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