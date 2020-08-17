Cauan, da dupla com Cleber, tem 70% do pulmão comprometido por Covid-19

Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan Crédito: Reprodução/Intagram

Cauan Máximo, da dupla Cleber & Cauan, está internado na UTI de um hospital em Goiânia. O cantor teve diagnóstico positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, confirmado na terça-feira passada (11) e, desde então, seu estado de saúde se deteriorou. Neste domingo (16), a equipe dele divulgou que ele tem comprometimento de 70% a 75% dos pulmões.

De acordo com comunicado oficial, ele está "estável" e fazendo uso de medicamentos como antibióticos, e anticoagulante, além de plasma e oxigenioterapia contínua.

"Agradecemos a todos pelas orações, pela torcida, pelas mensagens positivas e pelo carinho e pedimos que continuem se lembrando dele nas suas preces", pede o texto. "Acreditamos que Deus vai tirar nosso Cauan dessa."

A mulher do artista, Mariana Moraes, também está com coronavírus e o acompanha no hospital.

Ainda segundo a equipe da dupla, Cauan começou a sentir febre e dores no corpo na sexta-feira (7). Ele realizou exame na segunda-feira (10) e teve o diagnóstico confirmado no dia seguinte.

Na quarta-feira (12), ele realizou raio-x do tórax e o resultado já apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%. Ele foi internado imediatamente.

Amigos do universo sertanejo têm usado as redes sociais para desejar melhoras ao cantor. "Vamos orar para o Cauan", escreveu Gusttavo Lima. "Estamos torcendo, orando pela sua recuperação, guerreiro!"