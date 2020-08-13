Camila Pitanga reafirma que não contraiu Covid após acusação de falsificar diagnóstico

A atriz Camila Pitanga Crédito: Instagram/@caiapitanga

Após afirmar que foi diagnosticada com malária nesta segunda (10), Camila Pitanga, 43, se tornou alvo de notícias falsas nas redes sociais. Internautas sugeriram que a atriz teria falsificado o resultado do seu exame de Covid-19, que deu negativo, segundo ela. Os mesmos afirmavam que a malária seria apenas uma "desculpa" para a artista utilizar cloroquina, medicamento indicado para o tratamento da doença.

"Malandra é a Camila Pitanga que diz que pegou malária no Leblon para poder tomar cloroquina sem dar o braço a torcer", afirmou um usuário no Facebook. Declaradamente contra o atual governo de Jair Bolsonaro, o mesmo que defende o uso de cloroquina para tratar sintomas de Covid, Camila Pitanga reafirmou, através da sua assessoria, que seu diagnóstico para o vírus deu negativo.

A reportagem teve acesso ao resultado do exame e o laudo médico da atriz, que afirmam que ela e sua filha Antônia, contraíram malária após permanecerem em isolamento social na praia de Barra do Una, localizada na região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

Segundo a agência Lupa, que também apurou tais informações, Pitanga está tomando cloroquina e primaquina para se recuperar. Desde o início da pandemia, o medicamento foi amplamente divulgado como a "cura do novo coronavírus" de forma incorreta. De acordo com estudos clínicos randomizados e duplo-cegos que comprovaram que a hidroxicloroquina não é eficaz no tratamento da Covid-19 nem no início da doença, nem em casos mais graves.

Através das redes sociais, Camila Pitanga tem compartilhado informações sobre a malária e também sobre o tratamento com a cloroquina. "Há um protocolo e remédios cientificamente comprovados que tratam a malária. Os médicos são profissionais treinados que receitam o tratamento. Não é achismo, nem ilusão, nem um teste, são fatos, repito, cientificamente comprovados por profissionais competentes em suas áreas de atuação", afirmou Pitanga

"Há tratamento, mas não há vacina, então a melhor forma de se prevenir quando estiver em área principalmente de Mata Atlântica é usando repelentes, mosquiteiros, roupas que cubram ao máximo a pele e principalmente preservando o meio ambiente", completou.

A atriz afirmou nesta quarta (12) que está se recuperando muito bem e agradeceu as mensagens de carinho e apoio dos fãs e internautas. "Essa trama de amor pode ser tecida mesmo por quem a gente nao conhece, mas que ta aqui, nas redes, em geral manifestando seus votos de saude pra mim e pra minha filha. Nos duas que estamos nos cuidando juntas, sendo cuidadas juntas e agradecidas por tanto carinho que estamos recebendo. Estamos bem e logo logo vamos melhorar ainda mais, sendo medicadas corretamente com o tratamento recomendado cientificamente para a nossa doenca."