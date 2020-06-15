Namorada se declara para Camila Pitanga em aniversário: 'Admirável'

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To? guardando essa foto desde o fim de janeiro, quando chegamos de mudanc?a em Sa?o Paulo. De la? pra ca?, tanta coisa. E voce? sempre admira?vel e grande, nos dias de Leme e nos dias de furaca?o. Eu escolhi essa foto pra te dar parabe?ns porque nela estamos com esse sol que e? a Antonia. Voce?s duas preenchem meus dias. Feliz aniversa?rio, meu amor.