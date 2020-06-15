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Amor de idade nova!

Namorada se declara para Camila Pitanga em aniversário: 'Admirável'

Camila comemorou 43 anos de idade neste domingo (14) e ganhou declaração apaixonada da namorada, Beatriz Coelho, com foto nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 09:31

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 09:31

A atriz Camila Pitanga
A atriz Camila Pitanga Crédito: Reprodução/Instagram @caiapitanga
Beatriz Coelho acabou se declarando para a namorada, Camila Pitanga, no dia em que a atriz completou 43 anos de idade. 
Camila comemorou nova idade neste domingo (14) e, no post de homenagem feito por Beatriz, a atriz surge com a filha, Antonia, ao lado da amada. 

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Na legenda, a atriz escreveu: "Tô guardando essa foto desde o fim de janeiro, quando chegamos de mudança em São Paulo. De lá pra cá, tanta coisa. E você? Sempre admirável e grande, nos dias de Leme e nos dias de furacão. Eu escolhi essa foto pra te dar parabéns porque nela estamos com esse sol que é a Antonia. Vocês duas preenchem meus dias. Feliz aniversário, meu amor". 

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