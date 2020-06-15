Ex-BBB Flayslane nega auxílio emergencial: 'Jamais solicitei'

A ex-BBB e cantora Flayslane Crédito: Reprodução/Instagram @flay

Flayslane acabou tendo que ir para as redes sociais esclarecer uma polêmica daquelas, que acabou sendo levantada por internautas que alegaram ter encontrado o nome da ex-BBB em lista de solicitação do auxílio emergencial para os afetados pela pandemia do novo coronavírus.

Neste domingo (14), após prints circularem na web, a cantora se pronunciou: "Tem uns Instagram aqui me perguntando a respeito do meu nome no auxílio emergencial. Bom, não sei nem do que se tata, não sei nem como funciona, nunca procurei saber, eu não pedi isso".

Depois desse primeiro episódio e após mais críticas, a paraibana voltou a comentar: "Me expressei mal quando falei do auxílio emergencial, eu sei do que se trata, sim. É um auxílio para quem está precisando nessa situação de quarentena. Só que foi uma maneira que eu fui me expressar para falar que não sei dessa informação, eu jamais solicitei, obviamente. E não faz nenhum sentido essa informação. Está lá não sei o porquê, mas eu não solicitei e, obviamente, não vou buscar. Não sabia que isso estava dando uma repercussão tão grande".