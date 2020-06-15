Ex-BBB Flayslane nega auxílio emergencial: 'Jamais solicitei'

Neste domingo (14), após prints circularem na web, a cantora se pronunciou: "Tem uns Instagram aqui me perguntando a respeito do meu nome no auxílio emergencial. Bom, não sei nem do que se tata, não sei nem como funciona, nunca procurei saber, eu não pedi isso".
Depois desse primeiro episódio e após mais críticas, a paraibana voltou a comentar: "Me expressei mal quando falei do auxílio emergencial, eu sei do que se trata, sim. É um auxílio para quem está precisando nessa situação de quarentena. Só que foi uma maneira que eu fui me expressar para falar que não sei dessa informação, eu jamais solicitei, obviamente. E não faz nenhum sentido essa informação. Está lá não sei o porquê, mas eu não solicitei e, obviamente, não vou buscar. Não sabia que isso estava dando uma repercussão tão grande".
A ex-sister ainda rebateu comentários de internautas que estavam falando, mesmo após seu pronunciamento, que não acreditavam em Flayslane: "Deixa de ser mentirosa, mulher, chega! Vocês estão acostumados a dizer o que querem com os artistas e eles ficarem calados, aqui não. Se eu tivesse pedido, e assumiria, como sempre assumo o que faço. Que palhaçada, velho! Tem Manu, tem Neymar, tem Isabella, tem um monte de gente cadastrada, assim como eu, que tenho certeza que, assim como eu, não solicitou. Assunto encerrado".