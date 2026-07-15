Tributação dos dividendos: por que médicos devem repensar sua estrutura patrimonial?

A tributação sobre dividendos acendeu um debate relevante entre empresários de diversos setores e, na área da saúde, o tema merece atenção redobrada. Além de exercerem uma profissão altamente especializada, muitos médicos também administram clínicas, participam de sociedades, investem em imóveis e constroem, ao longo da carreira, um patrimônio que vai muito além da atividade assistencial.





Nesse cenário, a discussão não deve se limitar ao possível aumento da carga tributária. Ela deve servir, sobretudo, como um convite para reavaliar a forma como esse patrimônio está organizado.





É comum que médicos recebam os resultados de suas sociedades diretamente como pessoa física. Um sócio de clínica, por exemplo, que distribui os lucros mensalmente para sua conta particular.