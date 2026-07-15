Tributação dos dividendos: por que médicos devem repensar sua estrutura patrimonial?

A tributação sobre dividendos acendeu um debate relevante entre empresários de diversos setores e, na área da saúde, o tema merece atenção redobrada. Além de exercerem uma profissão altamente especializada, muitos médicos também administram clínicas, participam de sociedades, investem em imóveis e constroem, ao longo da carreira, um patrimônio que vai muito além da atividade assistencial.
Nesse cenário, a discussão não deve se limitar ao possível aumento da carga tributária. Ela deve servir, sobretudo, como um convite para reavaliar a forma como esse patrimônio está organizado.
É comum que médicos recebam os resultados de suas sociedades diretamente como pessoa física. Um sócio de clínica, por exemplo, que distribui os lucros mensalmente para sua conta particular.
Com a nova legislação, essa prática passou a representar um custo tributário adicional sempre que a distribuição mensal ultrapassar R$ 50 mil. Mais do que buscar alternativas para reduzir tributos, torna-se necessário pensar em estruturas que ofereçam maior eficiência, segurança jurídica e flexibilidade na administração dos recursos.
É justamente nesse contexto que a holding patrimonial ganha ainda mais importância.
Embora frequentemente associada apenas ao planejamento tributário, a holding cumpre uma função muito mais ampla. Ela permite centralizar participações societárias, organizar investimentos, separar o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial e estabelecer uma estrutura de governança capaz de acompanhar o crescimento da atividade profissional.
Gestão financeira
No atual contexto, a holding também passa a funcionar como importante ferramenta de gestão financeira. Em vez de distribuir imediatamente os lucros à pessoa física, os recursos podem permanecer na estrutura empresarial para financiar novos investimentos, adquirir equipamentos, expandir clínicas, participar de novos empreendimentos ou realizar aplicações patrimoniais, conforme a legislação vigente.
Essa flexibilidade permite que a distribuição dos resultados ocorra de forma mais estratégica, de acordo com as necessidades do médico e de sua família.
Há ainda outro aspecto relevante: a carreira médica costuma resultar, ao longo dos anos, na formação de um patrimônio diversificado: imóveis, participações em clínicas, aplicações financeiras e outros ativos.
Quando administrados de forma desorganizada, esses bens podem gerar dificuldades não apenas tributárias, mas também sucessórias e de gestão. A holding oferece uma estrutura capaz de integrar esse patrimônio, facilitar sua administração e preservar, de forma organizada, o que foi construído ao longo de décadas de trabalho.
É importante ressaltar que a constituição de uma holding não é uma solução automática, tampouco adequada para todos os casos. Cada estrutura deve ser cuidadosamente analisada, considerando o perfil patrimonial, a atividade exercida e os objetivos de cada profissional.
Com a nova tributação de dividendos em vigor, uma conclusão se impõe: médicos precisam olhar para o próprio patrimônio com o mesmo cuidado que dedicam à carreira e seus pacientes.
O planejamento patrimonial deixa de ser apenas uma ferramenta de economia tributária e passa a representar uma estratégia de organização, proteção e continuidade do que foi construído ao longo de anos de trabalho.
Com colaboração da advogada Joanna Vieira