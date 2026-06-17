Trade Dress: você sabe o que é e por que vale proteger na sua empresa?

Pense na última vez que você reconheceu uma loja antes de ler o nome dela. O cheiro do café, a luz quente do balcão, a garrafa que você identificaria de olhos fechados. Nada disso é por acaso e boa parte pode estar protegida por lei.





Esse conjunto de elementos que faz um negócio ser reconhecido num piscar de olhos tem nome: trade dress, ou “conjunto-imagem”. E não é só “design bonito”: é um ativo jurídico que pode ser defendido contra quem copia a sua cara no mercado.





Em resumo, o trade dress é a combinação de elementos visuais e sensoriais que dá identidade ao seu produto, serviço ou estabelecimento: cores, formas, tipografia, embalagem, decoração, layout. Não é a marca registrada (o nome ou logo no INPI), mas a aparência geral que o cliente associa imediatamente a você.





O conceito ganhou o mundo em 1992, quando a rede americana Taco Cabana provou na Suprema Corte dos EUA que a concorrente Two Pesos havia copiado a estética dos seus restaurantes. A lição: o que se protege é o conjunto, não uma cor ou detalhe isolado.





“Mas isso se aplica a mim?”