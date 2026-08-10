Mulher esfaqueia companheiro na frente do filho e tenta simular agressão em Cariacica

Uma mulher de 39 anos foi presa após esfaquear o companheiro, de 45, na frente do filho dela, de 7 anos, no bairro Santo Antônio, em Cariacica, na Grande Vitória, na noite de sábado (8). Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi encontrado caído na rua, com um ferimento no abdômen, enquanto a suspeita estava com a faca na mão.

A PM informou que, chegando ao local, os militares se depararam com o homem caído na rua com um ferimento no abdômen, e a mulher com a faca na mão.

De acordo com a PM, a mulher apresentava sinais de embriaguez e aparentava ter usado drogas. Ela contou aos policiais que havia se desentendido com o companheiro e pegou uma faca para golpeá-lo durante a briga. Assustado, o filho dela se escondeu em um bar e foi localizado posteriormente pelos militares.





Ainda segundo a corporação, a criança relatou que, depois de esfaquear o homem, a mãe deu socos no próprio rosto e se jogou contra uma parede para tentar fazer parecer que havia sido agredida pelo companheiro. Uma ambulância foi acionada, e o homem, que estava em estado grave, foi encaminhado a um hospitala em Vitória.

A mulher foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Durante o trajeto, segundo os policiais, ela xingou e ameaçou a equipe. A Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada por tentativa de homicídio e desacato. O nome da suspeita não foi divulgado para preservar a identidade da criança.