Kartódromo da Serra reuniu piotos em rodada dupla do campeonato estadual

O Kartódromo Internacional da Serra recebeu, neste fim de semana, a sétima e a oitava etapas do Campeonato Estadual de Kart. Ao todo, 45 pilotos participaram das disputas em categorias como Mirim, Cadete, X30, F4 Júnior, F4 Sênior e F4 Graduados.
Entre os destaques do fim de semana esteve André Vargas. O piloto venceu as duas baterias da categoria F4 Sênior, conquistou a pole position e ainda registrou a volta mais rápida da pista. Na X30, categoria equipada com motores de dois tempos e considerada a mais veloz do evento, ele terminou na segunda colocação.
"Estou muito satisfeito com minha equipe. Fizemos bonito, apesar dos problemas que tivemos que sanar até a hora da largada. Eu vinha de um fim de semana competindo no Estadual de Velocidade na Terra, realizado em Aracruz, e já vim para o kartódromo treinar durante a semana. Apesar do cansaço, consegui mostrar bons resultados", afirmou.
Na F4 Sênior, o experiente Romárcio Viola terminou na terceira colocação. Já na X30, Viola foi o vencedor, seguido por André Vargas e pelo atual campeão brasileiro José Cabanas.
A presença de pilotos de diferentes gerações também foi um dos destaques da rodada. A categoria X30, por exemplo, teve no grid nomes com experiência em outras categorias do automobilismo nacional, como Lucas Schoambach, que foi campeão da Fórmula Ford por duas vezes e também competiu na Fórmula Renault e na Stock Car.
Schoambach, no entanto, não participou da etapa após sofrer um acidente doméstico. O piloto teve ferimentos no rosto, mas está em casa se recuperando e, segundo a organização, a expectativa é que volte às competições na próxima rodada, marcada para 3 de outubro.
Jovens pilotos ganham espaço
As categorias Mirim e Cadete também chamaram atenção durante o fim de semana. Com pilotos entre 6 e 13 anos, as classes são consideradas importantes para a formação de novos competidores e vêm revelando nomes que já aparecem com destaque no cenário nacional.
Um dos exemplos é o capixaba Joaquim Emerique, campeão da Copa Brasil de Kart e do Sul-Americano da modalidade. Mesmo com pouca idade, o piloto já acumula resultados expressivos e integra uma nova geração que busca espaço nas principais competições do país.
Outros campeões brasileiros também estiveram no grid da rodada. José Cabanas terminou em quarto na F4 Graduados e em terceiro na X30. Gabriel Sagrilo foi vice-campeão nas categorias F4 Júnior e Cadete, enquanto Joaquim Emerique terminou a prova da Cadete na segunda colocação.
A próxima rodada do Campeonato Estadual está marcada para 3 de outubro, novamente no Kartódromo Internacional da Serra.