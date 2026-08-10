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Automobilismo

Kartódromo da Serra reuniu piotos em rodada dupla do campeonato estadual

Ao todo, 45 pilotos participaram das disputas em categorias como Mirim, Cadete, X30, F4 Júnior, F4 Sênior e F4 Graduados.

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 12:56

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

10 ago 2026 às 12:56

O Kartódromo Internacional da Serra recebeu, neste fim de semana, a sétima e a oitava etapas do Campeonato Estadual de Kart. Ao todo, 45 pilotos participaram das disputas em categorias como Mirim, Cadete, X30, F4 Júnior, F4 Sênior e F4 Graduados.


Entre os destaques do fim de semana esteve André Vargas. O piloto venceu as duas baterias da categoria F4 Sênior, conquistou a pole position e ainda registrou a volta mais rápida da pista. Na X30, categoria equipada com motores de dois tempos e considerada a mais veloz do evento, ele terminou na segunda colocação.


"Estou muito satisfeito com minha equipe. Fizemos bonito, apesar dos problemas que tivemos que sanar até a hora da largada. Eu vinha de um fim de semana competindo no Estadual de Velocidade na Terra, realizado em Aracruz, e já vim para o kartódromo treinar durante a semana. Apesar do cansaço, consegui mostrar bons resultados", afirmou.


Na F4 Sênior, o experiente Romárcio Viola terminou na terceira colocação. Já na X30, Viola foi o vencedor, seguido por André Vargas e pelo atual campeão brasileiro José Cabanas.


A presença de pilotos de diferentes gerações também foi um dos destaques da rodada. A categoria X30, por exemplo, teve no grid nomes com experiência em outras categorias do automobilismo nacional, como Lucas Schoambach, que foi campeão da Fórmula Ford por duas vezes e também competiu na Fórmula Renault e na Stock Car.


Schoambach, no entanto, não participou da etapa após sofrer um acidente doméstico. O piloto teve ferimentos no rosto, mas está em casa se recuperando e, segundo a organização, a expectativa é que volte às competições na próxima rodada, marcada para 3 de outubro.


Fim de semana agitado no Kartódromo Internacional da Serra.
J.A. Tovar

Jovens pilotos ganham espaço


As categorias Mirim e Cadete também chamaram atenção durante o fim de semana. Com pilotos entre 6 e 13 anos, as classes são consideradas importantes para a formação de novos competidores e vêm revelando nomes que já aparecem com destaque no cenário nacional.


Um dos exemplos é o capixaba Joaquim Emerique, campeão da Copa Brasil de Kart e do Sul-Americano da modalidade. Mesmo com pouca idade, o piloto já acumula resultados expressivos e integra uma nova geração que busca espaço nas principais competições do país.


Outros campeões brasileiros também estiveram no grid da rodada. José Cabanas terminou em quarto na F4 Graduados e em terceiro na X30. Gabriel Sagrilo foi vice-campeão nas categorias F4 Júnior e Cadete, enquanto Joaquim Emerique terminou a prova da Cadete na segunda colocação.


A próxima rodada do Campeonato Estadual está marcada para 3 de outubro, novamente no Kartódromo Internacional da Serra.


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