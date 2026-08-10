Kartódromo da Serra reuniu piotos em rodada dupla do campeonato estadual

O Kartódromo Internacional da Serra recebeu, neste fim de semana, a sétima e a oitava etapas do Campeonato Estadual de Kart. Ao todo, 45 pilotos participaram das disputas em categorias como Mirim, Cadete, X30, F4 Júnior, F4 Sênior e F4 Graduados.





Entre os destaques do fim de semana esteve André Vargas. O piloto venceu as duas baterias da categoria F4 Sênior, conquistou a pole position e ainda registrou a volta mais rápida da pista. Na X30, categoria equipada com motores de dois tempos e considerada a mais veloz do evento, ele terminou na segunda colocação.





"Estou muito satisfeito com minha equipe. Fizemos bonito, apesar dos problemas que tivemos que sanar até a hora da largada. Eu vinha de um fim de semana competindo no Estadual de Velocidade na Terra, realizado em Aracruz, e já vim para o kartódromo treinar durante a semana. Apesar do cansaço, consegui mostrar bons resultados", afirmou.





Na F4 Sênior, o experiente Romárcio Viola terminou na terceira colocação. Já na X30, Viola foi o vencedor, seguido por André Vargas e pelo atual campeão brasileiro José Cabanas.





A presença de pilotos de diferentes gerações também foi um dos destaques da rodada. A categoria X30, por exemplo, teve no grid nomes com experiência em outras categorias do automobilismo nacional, como Lucas Schoambach, que foi campeão da Fórmula Ford por duas vezes e também competiu na Fórmula Renault e na Stock Car.





Schoambach, no entanto, não participou da etapa após sofrer um acidente doméstico. O piloto teve ferimentos no rosto, mas está em casa se recuperando e, segundo a organização, a expectativa é que volte às competições na próxima rodada, marcada para 3 de outubro.



