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Crime

Homem é preso sob suspeita de ser falso médico e atender criança com câncer no RJ

Diogo Serpa, 39, fazia atendimento domiciliar em Nova Iguaçu quando foi flagrado usando outro nome

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 13:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2026 às 13:27
A Polícia Civil prendeu em flagrante Diogo Serpa por atuar ilegalmente como médico. A prisão ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última quinta (6)
A Polícia Civil prendeu em flagrante Diogo Serpa por atuar ilegalmente como médico. A prisão ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última quinta (6) Reprodução/PCRJ
Um homem foi preso em flagrante na última quinta-feira (6) em Nova Iguaçu (RJ) sob suspeita de atuar como falso médico. Ele foi detido no momento em que realizava atendimento residencial a uma criança de dez anos com um tumor no cérebro.
No momento da prisão, Diogo dos Santos Serpa, 39, afirmou que cursava o último período de medicina. Ele estava com carimbo e receituário em nome de outro médico.
A reportagem procurou por mensagem o advogado Arthur Lavigne, que representa Serpa, mas não obteve resposta. A defesa do suspeito apresentou um habeas corpus à Justiça alegando que a prisão dele não é necessária porque as provas para investigação já foram colhidas.
"Ainda que os elementos já colhidos possam justificar a continuidade da investigação, a existência de indícios de autoria não torna automática a prisão preventiva. Confundir a plausibilidade da imputação com a necessidade da custódia significaria admitir que a própria suspeita da prática delitiva fosse suficiente para justificar a prisão", afirmou a defesa de Serpa à Justiça.
De acordo com as investigações, desde outubro de 2025, o suspeito vinha se apresentando falsamente como o médico responsável pelo home care da criança.
"Ao longo desses meses, ele prescreveu medicamentos, solicitou exames e emitiu encaminhamentos médicos para a vítima, que possuí uma doença grave. Ainda conforme apurado, ele utilizava carimbos falsificados e o número de registro de outro profissional cadastrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) para realizar os atos", afirmou a Polícia Civil.
As primeiras informações foram colhidas pela mãe da criança, que desconfiou de algumas atitudes de Serpa durante o atendimento. Ela pesquisou o nome que ele usava e notou que a foto do profissional era de outra pessoa. Ela procurou a 63ª DP, que iniciou a investigação.
Serpa foi autuado crimes de exercício ilegal da medicina com fins lucrativos, uso de documento particular falso, falsa identidade, estelionato tentado e perigo para a vida ou saúde de outrem. O material utilizado no atendimento foi apreendido.
Ainda durante a ação, agentes apreenderam carimbo e receituários com nome de outro profissional, além de receituários já carimbados em nome do outro médico.
A polícia afirma que Serpa já possui anotações criminais pelos crimes de falsidade ideológica, furto de medicamentos em farmácia, furto em farmácia e peculato.

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